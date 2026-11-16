Los 10 SUV más baratos de Argentina: cuáles son y cuánto cuesta cada modelo

La creciente oferta de vehículos compactos y el desembarco de nuevas marcas ampliaron las alternativas disponibles. Un relevamiento de los precios de lista permite conocer cuáles son las opciones más accesibles del mercado argentino.

Los SUV se convirtieron en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor argentino . Su combinación de diseño, posición de manejo elevada, espacio interior y versatilidad explica buena parte del interés que despiertan entre los compradores de vehículos nuevos.

En los últimos años, las automotrices ampliaron sus catálogos para responder a esta demanda. A los fabricantes tradicionales se sumaron nuevas marcas, principalmente de origen chino, que comenzaron a disputar posiciones con propuestas de diferentes tamaños, equipamientos y motorizaciones.

La importancia de esta categoría también se refleja en los patentamientos. Durante 2025, 10 de los 20 modelos más vendidos del país fueron SUV , una participación que confirma el protagonismo de estos vehículos frente a los automóviles convencionales.

Sin embargo, acceder a uno de estos modelos requiere actualmente una inversión considerable. Ninguno de los diez SUV más económicos del mercado argentino tiene un precio de lista inferior a los $30 millones .

Para establecer cuáles son las alternativas de menor valor se consideraron los precios publicados durante noviembre de 2026. En todos los casos se tomó como referencia la versión de entrada de gama , sin incluir descuentos comerciales, bonificaciones o promociones de financiación.

Ranking de los 10 SUV más económicos de Argentina en noviembre de 2026

JAC S2: $32.813.000 (u$s20.900). Kaiyi X3: $34.540.000 (u$s22.000). Volkswagen Nivus: $34.974.950. Nissan Kait: $37.289.400. Chevrolet Spin: $37.459.900. Volkswagen Tera: $38.625.400. MG ZS (naftero): $39.093.000 (u$s24.000). Citroën Basalt: $39.410.000. Volkswagen T-Cross: $39.646.250. Chevrolet Sonic: $40.624.900.

Los valores corresponden a las versiones de entrada de gama, según los precios de lista de noviembre de 2026.

El primer puesto quedó en manos del JAC S2, que se comercializa desde u$s20.900, equivalentes a $32.813.000 según la cotización utilizada para el relevamiento. El modelo de origen chino es el único de la lista que logra mantenerse por debajo de los $33 millones.

El primer puesto quedó en manos del JAC S2, que se comercializa desde u$s20.900, equivalentes a $32.813.000 según la cotización utilizada para el relevamiento. El modelo de origen chino es el único de la lista que logra mantenerse por debajo de los $33 millones.

En segundo lugar aparece el Kaiyi X3, también de procedencia china, con un precio de u$s22.000 ($34.540.000). La diferencia respecto del líder es de $1.727.000, lo que muestra la cercanía entre las dos alternativas más accesibles.

El tercer escalón corresponde al Volkswagen Nivus, cuyo precio inicial es de $34.974.950. De esta manera, se convierte en el primer representante de una automotriz tradicional dentro del ranking y completa el grupo de modelos que cuestan menos de $35 millones.

La cuarta posición es para el Nissan Kait, que comienza en $37.289.400, mientras que el quinto lugar lo ocupa el Chevrolet Spin, con un valor de $37.459.900. Entre ambos existe una diferencia de apenas $170.500.

En la segunda mitad del listado se ubica el Volkswagen Tera, con un precio de $38.625.400, seguido por el MG ZS naftero, que se ofrece desde u$s24.000, equivalentes a $39.093.000.

El octavo puesto pertenece al Citroën Basalt, con un valor inicial de $39.410.000. Luego aparece el Volkswagen T-Cross, que arranca en $39.646.250.

Finalmente, el Chevrolet Sonic cierra el grupo de los diez más económicos, con un precio de $40.624.900.

La comparación deja dos conclusiones relevantes. Por un lado, las marcas chinas ocupan los dos primeros puestos, una señal de la competencia que generan los nuevos participantes del mercado. Por otro, Volkswagen es la automotriz con mayor presencia en el ranking, gracias al Nivus, Tera y T-Cross.

Entre el vehículo más accesible y el décimo de la clasificación existe una diferencia de $7.811.900, una brecha que permite observar la diversidad de precios dentro de las opciones de entrada al segmento.

Los valores corresponden a listas de noviembre y pueden modificarse según la cotización del dólar, la política comercial de cada fabricante y las condiciones de venta de los concesionarios.