Honda prepara una sorpresa para la Argentina y crece la expectativa por un histórico modelo

La automotriz japonesa anticipó novedades para el mercado local y despertó el interés de sus seguidores. Se trata de un vehículo con un pasado especial en el país, que podría iniciar una nueva etapa con importantes cambios en diseño y equipamiento.

Honda prepara una novedad importante para el mercado argentino . Después de más de una década de ausencia, la automotriz japonesa confirmó que volverá a comercializar el City durante el próximo verano , una decisión que marcará el regreso de uno de los vehículos más representativos de su historia industrial en el país.

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La compañía comenzó a anticipar su lanzamiento mediante una campaña en redes sociales bajo la consigna “Próximamente” , luego de que trascendieran sus planes de recuperar el modelo para el mercado local.

A diferencia de su primera etapa comercial, cuando se fabricaba en territorio argentino, el nuevo Honda City llegará importado desde Brasil , donde actualmente se produce su séptima generación.

Su regreso permitirá ampliar la oferta de la marca dentro del segmento B , una categoría de fuerte competencia en la Argentina, con alternativas que combinan dimensiones compactas, eficiencia y equipamiento tecnológico.

El City tiene un vínculo especial con la historia de Honda en el país. En mayo de 2011 se convirtió en el primer automóvil fabricado en la planta de Campana , establecimiento que marcó el inicio de la producción local de vehículos de la compañía.

Sin embargo, su trayectoria industrial fue relativamente breve. A comienzos de 2015 dejó su lugar en la línea de montaje a la Honda HR-V, mientras el City continuó evolucionando en otros mercados internacionales.

La compañía comenzó a anticipar su lanzamiento mediante una campaña en redes sociales bajo la consigna “Próximamente”, luego de que trascendieran sus planes de recuperar el modelo para el mercado local.

La fábrica de Campana dejó de producir automóviles en marzo de 2020 y concentró sus operaciones en la fabricación de motocicletas. Desde entonces, Honda mantuvo su presencia en el mercado argentino mediante modelos importados, pero el City permaneció fuera de su catálogo.

Cómo será el nuevo Honda City

La generación que llegará a la Argentina se fabrica en la planta brasileña de Sumaré y recientemente recibió una actualización estética y de equipamiento.

En Brasil, el modelo se comercializa con dos configuraciones de carrocería: sedán y hatchback, una oferta que permite responder a diferentes necesidades dentro del segmento de los vehículos compactos.

Entre las novedades del rediseño también aparece la versión RS, que incorpora una estética de inspiración deportiva y busca ofrecer una alternativa con mayor personalidad visual.

En materia mecánica, el City utiliza un motor naftero 1.5 litros que desarrolla 121 caballos de potencia y 145 Nm de torque, una configuración conocida en la Argentina porque también está presente en las Honda WR-V y HR-V de origen brasileño.

Esta motorización permitirá ofrecer una propuesta orientada a quienes buscan un automóvil compacto con un equilibrio entre prestaciones y consumo.

Uno de los aspectos que todavía resta conocer es su posicionamiento comercial y la estructura de precios. Las versiones de acceso podrían ubicarse por debajo de la WR-V, cuyo precio de referencia es de 43,5 millones de pesos.

En cambio, las configuraciones más equipadas del City podrían acercarse a los valores de la HR-V, que parte de 45,9 millones de pesos, según los precios mencionados al anticiparse el lanzamiento.

Por ahora, Honda no informó oficialmente cuáles serán las versiones disponibles ni sus valores definitivos para el mercado argentino.

Con este movimiento, la automotriz japonesa recuperará un nombre histórico de su catálogo y reforzará su presencia entre los vehículos compactos, en un escenario caracterizado por una oferta cada vez más amplia y competitiva.

El regreso del City también tendrá un significado especial: será el retorno de un modelo que inauguró la producción de automóviles Honda en la Argentina y que ahora comenzará una nueva etapa, esta vez con fabricación brasileña.