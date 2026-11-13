Cuáles son las tecnologías que dominan las ventas de autos eléctricos en la Argentina

Mientras el mercado de vehículos 0km registra una caída, los modelos electrificados multiplican sus patentamientos. Un informe de ACARA revela qué sistemas de propulsión lideran las preferencias, cuáles crecen más rápido y qué marcas concentran el negocio.

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación impulsada por la llegada de nuevas marcas, una oferta cada vez más amplia y el crecimiento de las tecnologías de propulsión alternativas. Aunque las ventas generales de vehículos 0km muestran una retracción durante 2026, los híbridos y eléctricos avanzan a contramano de esa tendencia y comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en los patentamientos.

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De acuerdo con el último Informe Trimestral sobre Electromovilidad de SIOMAA , entre enero y septiembre de 2026 se registraron 66.265 vehículos híbridos y eléctricos , frente a los 18.038 contabilizados durante el mismo período del año anterior. Esto representa un crecimiento interanual del 267,4% , mientras que el mercado general de 0 km acumuló una caída del 13,5%.

La expansión permitió que los vehículos electrificados alcanzaran una participación del 16,1% sobre el total de automóviles y comerciales livianos patentados en los primeros nueve meses del año.

Sin embargo, detrás de este crecimiento aparece un dato que permite comprender mejor el comportamiento de los compradores argentinos: los vehículos completamente eléctricos todavía representan una porción minoritaria del mercado , mientras que las diferentes tecnologías híbridas concentran la mayor parte de las operaciones.

Los sistemas híbridos convencionales, que combinan un motor de combustión con otro eléctrico sin necesidad de conectarse a una fuente externa de energía, continúan siendo la alternativa más elegida. Al mismo tiempo, los híbridos enchufables experimentan un crecimiento extraordinario, impulsados por nuevos lanzamientos y por la expansión de las marcas de origen chino.

Esta evolución refleja un mercado que comienza a diversificarse, aunque todavía encuentra limitaciones relacionadas con la infraestructura de carga, los costos y la disponibilidad de servicios especializados.

Cuáles son las cinco tecnologías que dominan el mercado argentino

El informe de SIOMAA identifica cinco sistemas de propulsión electrificada que se reparten los patentamientos acumulados durante 2026. Cada uno presenta características diferentes y responde a necesidades específicas de los usuarios.

1. Híbridos convencionales (HEV): 53% del mercado

Son los grandes protagonistas de la electromovilidad argentina. Estos vehículos utilizan un motor de combustión y uno o más motores eléctricos, con una batería que se recarga mediante el funcionamiento del sistema y la recuperación de energía durante las frenadas.

No necesitan enchufarse, una característica que facilita su utilización en ciudades y rutas donde la infraestructura de carga todavía es limitada.

Entre los modelos más representativos aparecen el Ford Territory HEV, Toyota Corolla Cross, BAIC BJ30 y Toyota Yaris Cross. Esta tecnología registró un crecimiento interanual del 152,4%.

Entre los modelos más representativos aparecen el Ford Territory HEV, Toyota Corolla Cross, BAIC BJ30 y Toyota Yaris Cross. Esta tecnología registró un crecimiento interanual del 152,4%.

2. Híbridos enchufables (PHEV): 22% del mercado

Ocupan el segundo puesto y protagonizan la expansión porcentual más importante del segmento. Sus patentamientos aumentaron 6.517% interanual, impulsados principalmente por la incorporación de nuevos modelos.

Estos vehículos combinan un motor de combustión con uno eléctrico y cuentan con baterías que pueden recargarse mediante una conexión externa. Esto les permite recorrer determinadas distancias utilizando exclusivamente energía eléctrica, según el modelo y las condiciones de uso.

Entre las opciones con mayor presencia aparecen el BYD Atto 2 DM-i, BYD Song Pro, Chevrolet Captiva PHEV y Changan CS55 PHEV.

3. Híbridos suaves (MHEV): 15% del mercado

La tercera posición corresponde a los sistemas mild hybrid, que incorporan asistencia eléctrica para mejorar la eficiencia del motor de combustión.

A diferencia de los híbridos convencionales, generalmente no pueden desplazarse utilizando únicamente energía eléctrica, ya que el sistema cumple una función complementaria.

Durante los primeros nueve meses del año, esta tecnología registró un incremento del 207,7%. Entre los modelos destacados figuran el Chery Tiggo 7, Renault Arkana y Fiat 600.

4. Vehículos 100% eléctricos (BEV): 9% del mercado

Los autos completamente eléctricos representan aproximadamente nueve de cada cien patentamientos del segmento electrificado.

Aunque todavía tienen una participación limitada, registraron un crecimiento interanual del 777,5%, uno de los avances más importantes del período.

Estos modelos funcionan exclusivamente mediante motores eléctricos alimentados por baterías recargables, por lo que requieren acceso a infraestructura de carga domiciliaria, pública o semipública.

Entre los principales protagonistas aparecen el BYD Dolphin Mini, BYD Yuan Pro y Chevrolet Spark EUV.

5. Eléctricos de autonomía extendida (REEV): 1% del mercado

Se trata de una tecnología que comienza a incorporarse a la oferta nacional. Estos vehículos utilizan propulsión eléctrica y cuentan con un motor de combustión destinado a generar electricidad para extender su autonomía, según la configuración.

Aunque su participación todavía es reducida, el ingreso de modelos de Leapmotor, BAIC y Changan amplía las alternativas disponibles para los consumidores.

Qué marcas y modelos lideran la electromovilidad

La transformación del mercado también se refleja en el protagonismo de las automotrices.

Según SIOMAA, Toyota encabeza el segmento electrificado con el 19,9% de participación, seguida muy de cerca por BYD, con el 18,5%.

Detrás aparecen Ford (12,1%), BAIC (8,9%) y Chery (6,9%). En conjunto, estas cinco marcas concentran aproximadamente el 66% de los patentamientos de híbridos y eléctricos.

La comparación con 2025 muestra un cambio significativo. Durante los primeros nueve meses del año pasado, Toyota reunía el 61% de las ventas electrificadas. Aunque sus patentamientos crecieron un 20% en 2026, la incorporación de nuevos competidores redujo considerablemente su participación relativa.

BYD se convirtió en uno de los principales impulsores de esta transformación, con el 72% del mercado de vehículos completamente eléctricos y el 54% de los híbridos enchufables.

BYD se convirtió en uno de los principales impulsores de esta transformación, con el 72% del mercado de vehículos completamente eléctricos y el 54% de los híbridos enchufables.

Por su parte, Toyota mantiene el liderazgo entre los híbridos convencionales, con el 37% de ese segmento, mientras que Chery se destaca en los sistemas híbridos suaves.

En cuanto a los modelos, el Ford Territory HEV es el electrificado más patentado de Argentina, con 7.654 unidades acumuladas entre enero y septiembre.

Le siguen el Toyota Corolla Cross HEV, con 5.956 unidades; BAIC BJ30 HEV, con 5.357; Toyota Yaris Cross HEV, con 4.303; y BYD Atto 2 PHEV, con 3.525.

Entre los vehículos completamente eléctricos, el BYD Dolphin Mini sobresale con 3.335 patentamientos, seguido por el BYD Yuan Pro, con 979 unidades.

La infraestructura de carga, uno de los principales desafíos

El crecimiento de los vehículos enchufables también plantea nuevos interrogantes sobre la capacidad de la infraestructura disponible.

De acuerdo con el relevamiento de SIOMAA, Argentina cuenta con aproximadamente 318 puntos de carga públicos o semipúblicos, destinados a una flota de alrededor de 19.400 vehículos enchufables, entre eléctricos puros e híbridos enchufables.

Esto representa una relación cercana a 61 vehículos por punto de carga, una cifra superior a la registrada en otros mercados de la región, como Chile y Brasil.

Además, la distribución territorial es desigual. El Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de la infraestructura pública de carga, lo que evidencia las dificultades que todavía existen para extender la electromovilidad hacia otras regiones.

Esta concentración no implica necesariamente que allí se produzca el mismo porcentaje de ventas, pero sí muestra una diferencia importante en las condiciones de utilización de vehículos enchufables.

La expansión de la electromovilidad en el interior del país dependerá, en buena medida, del desarrollo de una red de carga más amplia, la disponibilidad de servicios de posventa y la incorporación de nuevas tecnologías. Estos factores serán fundamentales para acompañar el crecimiento de los vehículos enchufables y facilitar su utilización tanto en los centros urbanos como en los viajes de larga distancia.

Otro aspecto que explica el avance de estas tecnologías es el régimen de importación con beneficios arancelarios. El esquema vigente contempla un cupo anual de 50.000 unidades con arancel de importación del 0%, sujeto a límites de valor FOB según la tecnología.

Con la actualización normativa de 2026, los topes se establecieron en u$s16.000 para los híbridos suaves, u$s18.000 para los híbridos convencionales y enchufables, y u$s35.000 para los completamente eléctricos.

El impacto de estas medidas se refleja especialmente en la expansión de los vehículos provenientes de China, que ganaron protagonismo en los distintos segmentos.

De cara a los próximos años, el desafío será sostener este crecimiento mediante una oferta competitiva, mayor infraestructura y redes de asistencia técnica capaces de responder a las necesidades de los usuarios.

Los híbridos convencionales siguen dominando las ventas, pero los enchufables y los eléctricos puros son los que muestran las mayores tasas de expansión. Esa combinación anticipa un mercado automotor cada vez más diversificado, en el que la tecnología comenzará a tener un peso creciente en las decisiones de compra.