Los autos eléctricos reordenan el mercado mundial y dos fabricantes concentran la disputa por el liderazgo

En los primeros nueve meses de 2026, el principal fabricante chino superó por más de 300.000 unidades a su competidor estadounidense en ventas de vehículos 100% a batería.

El mercado mundial de autos eléctricos mantiene una competencia entre fabricantes asiáticos y estadounidenses, con BYD al frente de las ventas por segundo año consecutivo. Entre enero y septiembre de 2026, la compañía comercializó 1.629.957 unidades completamente eléctricas , una cifra que le permitió ampliar la distancia frente a su principal competidor.

El resultado representa un crecimiento interanual del 1,5% y una ventaja de 305.276 vehículos sobre la firma estadounidense liderada por Elon Musk, que entregó 1.324.681 unidades durante el mismo período.

La evolución de las ventas también muestra un cambio en la composición del negocio del fabricante chino: más de la mitad de sus operaciones globales ya corresponde a modelos 100% eléctricos , mientras que el resto se concentra en vehículos híbridos enchufables. En esta última categoría, comercializó 1.501.619 unidades en los primeros nueve meses del año.

Sin embargo, el balance general de la compañía presenta una tendencia diferente. Entre enero y septiembre, sus ventas totales alcanzaron los 3.260.156 vehículos , un retroceso del 3,9% frente al mismo período de 2025.

La principal explicación está en el mercado chino, donde la competencia entre fabricantes y la guerra de precios presionan los resultados. Allí se concentra alrededor del 60% de las matriculaciones de la empresa, que busca compensar parte de esa situación con una expansión internacional más intensa.

La expansión internacional gana peso en el mercado eléctrico

La estrategia fuera de China se convirtió en uno de los ejes centrales para sostener el crecimiento. Durante los primeros nueve meses de 2026, los mercados extranjeros representaron el 40% de las ventas totales del fabricante, una participación que aumentó 19,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

La expansión responde, en parte, a la posibilidad de obtener mejores márgenes en otros países frente a las condiciones de competencia del mercado doméstico. En ese contexto, la empresa busca ampliar su presencia internacional y fortalecer la comercialización de sus modelos eléctricos e híbridos enchufables.

BYD crece en todo el mercado mundial.

Del otro lado de la disputa, Tesla registró su mejor desempeño histórico para los primeros nueve meses de un año. La compañía entregó 1.324.681 vehículos entre enero y septiembre, con una suba interanual del 6,1%.

El resultado ubica sus ventas acumuladas por encima de las registradas en el mismo período de 2023, hasta ahora su mejor año comercial. No obstante, la automotriz estadounidense llega a esta etapa después de dos ejercicios consecutivos de caídas en sus ventas.

Las proyecciones de analistas apuntan a que podría cerrar 2026 con 1.767.255 vehículos comercializados, por debajo de las 1.808.581 unidades de 2023. Para confirmar si consigue superar su récord, todavía resta conocer el desempeño del último trimestre. Las estimaciones, además, deben tomarse con cautela, ya que las previsiones previas para el tercer trimestre quedaron por debajo de los resultados finalmente registrados.

Un tercer fabricante busca acortar la distancia

En el ranking mundial de vehículos eléctricos, un grupo automotor chino ocupa el tercer lugar, aunque todavía se encuentra lejos de los dos principales competidores. Entre enero y septiembre, Geely comercializó 812.625 unidades completamente eléctricas, equivalentes al 36,3% de sus ventas totales.

En el conjunto de sus operaciones, el grupo alcanzó 2.235.481 vehículos vendidos, un crecimiento del 3% interanual. Parte de ese desempeño se relaciona con el lanzamiento de modelos destinados especialmente a los mercados internacionales, entre ellos el EX5, el EX2 y el EX5 EM-i, con distintas configuraciones eléctricas e híbridas enchufables.

La compañía se fijó como objetivo cerrar 2026 con 3,45 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, de los cuales espera destinar el 29% a mercados extranjeros. Si alcanza esa meta, sus ventas crecerían un 14% frente a 2025, cuando comercializó 3,02 millones de unidades.

Los resultados de los tres primeros trimestres reflejan así una competencia que combina el avance de los vehículos eléctricos, la presión sobre los precios en China y la búsqueda de nuevos mercados. Mientras el líder mantiene una ventaja en las ventas de modelos 100% eléctricos, sus principales rivales intentan ganar terreno con nuevos productos y una mayor expansión internacional.