Cuál es el auto inspirado en el universo Stranger Things que acaba de lanzarse en la Argentina

Son 511 unidades fabricadas en Brasil que ya están disponibles en el país y amplían la presencia del SUV deportivo en el Segmento B.

El nuevo Pulse Abarth, inspirado en Stranger Things

Abarth lanzó en la Argentina una edición limitada del Pulse inspirada en el universo de Stranger Things, una propuesta que combina estética exclusiva, referencias a la serie y el mismo precio de la versión convencional.

La base mecánica no presenta cambios: mantiene el motor Turbo 270, un 1.3 naftero con turbo que entrega 175 caballos y 270 Nm, asociado a la caja automática de seis marchas y tracción delantera. La apuesta pasa, esta vez, por sumar identidad y guiños culturales sin alterar el rendimiento.}

Los detalles del nuevo vehículo inspirado en el mundo de Stranger Things El lanzamiento llegó acompañado por un detalle que encantará a los fanáticos: en el comercial aparece la mítica Chevrolet Blazer K5 del comisario Jim Hopper, pieza clave del imaginario de la serie. Y aunque Abarth es sinónimo de velocidad, la elección de Stranger Things trae una paradoja divertida: la producción tardó más de once años en completar solo cinco temporadas, mientras sus protagonistas crecían más rápido que los episodios.

pulse La apuesta pasa, esta vez, por sumar identidad y guiños culturales sin alterar el rendimiento. Esta edición se distingue por detalles visuales específicos: calcos laterales, emblemas temáticos en el motor y el interior, tapizados con insignias especiales y una placa numerada para cada unidad. Se ofrece únicamente en dos colores, Negro Vulcano y Rojo Montecarlo.

pulse-stranger El flamante modelo ofrece calcos laterales, emblemas temáticos en el motor y el interior, tapizados con insignias especiales y una placa numerada para cada unidad. El precio para Argentina es de $44.073.000, con garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Un producto pensado para quienes buscan un Pulse con personalidad y un toque de nostalgia ochentosa.