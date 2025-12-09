SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de diciembre 2025 - 10:09

Cuál es el auto inspirado en el universo Stranger Things que acaba de lanzarse en la Argentina

Son 511 unidades fabricadas en Brasil que ya están disponibles en el país y amplían la presencia del SUV deportivo en el Segmento B.

El nuevo Pulse Abarth, inspirado en Stranger Things 

La base mecánica no presenta cambios: mantiene el motor Turbo 270, un 1.3 naftero con turbo que entrega 175 caballos y 270 Nm, asociado a la caja automática de seis marchas y tracción delantera. La apuesta pasa, esta vez, por sumar identidad y guiños culturales sin alterar el rendimiento.}

Los detalles del nuevo vehículo inspirado en el mundo de Stranger Things

El lanzamiento llegó acompañado por un detalle que encantará a los fanáticos: en el comercial aparece la mítica Chevrolet Blazer K5 del comisario Jim Hopper, pieza clave del imaginario de la serie. Y aunque Abarth es sinónimo de velocidad, la elección de Stranger Things trae una paradoja divertida: la producción tardó más de once años en completar solo cinco temporadas, mientras sus protagonistas crecían más rápido que los episodios.

pulse
La apuesta pasa, esta vez, por sumar identidad y guiños culturales sin alterar el rendimiento.

Esta edición se distingue por detalles visuales específicos: calcos laterales, emblemas temáticos en el motor y el interior, tapizados con insignias especiales y una placa numerada para cada unidad. Se ofrece únicamente en dos colores, Negro Vulcano y Rojo Montecarlo.

pulse-stranger
El flamante modelo ofrece calcos laterales, emblemas temáticos en el motor y el interior, tapizados con insignias especiales y una placa numerada para cada unidad.

El precio para Argentina es de $44.073.000, con garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Un producto pensado para quienes buscan un Pulse con personalidad y un toque de nostalgia ochentosa.

