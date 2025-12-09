Autos usados: los 10 modelos más vendidos en noviembre + Seguir en









Según la Cámara del Comercio Automotor, se transfirieron 132.089 unidades, lo que representa una caída del 12,62% frente al mismo mes del año pasado y un retroceso del 20,56% respecto de octubre.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) dio a conocer las cifras de noviembre, un mes que mostró una marcada desaceleración en el movimiento de autos usados. Según la entidad, se transfirieron 132.089 unidades, lo que representa una caída del 12,62% frente al mismo mes del año pasado y un retroceso del 20,56% respecto de octubre.

Aun así, el balance anual continúa en terreno positivo. Entre enero y noviembre se acumulan 1.735.030 ventas, un 9,48% más que en igual período de 2024, cuando se habían registrado 1.584.756 operaciones.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, señaló que, pese al bajón de noviembre, las proyecciones no cambiaron: “Seguimos encaminados a un año récord, con un volumen que superará los 1.800.000 vehículos”. También reconoció que el esperado repunte tras las elecciones no llegó y definió al mes como “atípico” para toda la cadena automotriz. Aun así, confía en un diciembre con mayor nivel de consultas y actividad.

Nueva Hilux SRX (2).jpg Toyota Hilux volvió a ser protagonista en el mercado de usados. El directivo remarcó que el mercado ofrece oportunidades para quienes buscan un usado con valores competitivos y destacó el aporte del interior del país. Las provincias con mayores subas acumuladas entre enero y noviembre fueron Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%).

Los 10 vehículos usados más vendidos durante noviembre de 2025 1) Volkswagen Gol/Trend: 7.083

2) Toyota Hilux: 5.243 3) Chevrolet Corsa/Classic: 3.811 4) Ford Ranger: 3.627 5) Volkswagen Amarok: 3.580 6) Ford EcoSport: 2.710 7) Toyota Corolla: 2.695 8) Peugeot 208: 2.506 9) Fiat Palio: 2.416 10) Ford Ka: 2.284