Reactivan un caso de abuso sexual contra Marilyn Manson gracias a una nueva ley de California

La nueva ley otorga más tiempo a las acusaciones de agresión sexual para llegar a los tribunales.

El caso podrá ir a juicio.

Un año después de que la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles decidiera no acusar a Marilyn Manson por cargos de abuso sexual, el músico recibió un revés judicial el lunes cuando un caso previamente desestimado de un ex asistente fue revivido para juicio.

“Se concede la Moción de Reconsideración presentada por Ashley Walters el 07/01/2026”, ordenó el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Steve Cochran, tras una audiencia celebrada esta mañana en el centro de la ciudad, que permitirá volver a presentarla. “El estatuto reaviva la demanda. El Tribunal ordena la desestimación ordenada el 16/12/2025, anulando y anulando la totalidad de la acción. El Tribunal anula su orden previa de conceder la sentencia sumaria”.

La reactivación hoy del caso de Walters contra Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, interpuesto inicialmente en 2021 y aparentemente cancelado por última vez hace poco más de un mes, se debe a una nueva ley de California que otorga más tiempo a las acusaciones de agresión sexual para llegar a los tribunales. Firmado por el gobernador Gavin Newsom el año pasado y en vigor hace poco más de tres semanas, el Proyecto de Ley 250 de la Asamblea extiende por dos años, para las personas mayores de 18 años, el "periodo de elegibilidad para la reactivación de demandas... que, de otro modo, prescribirían antes del 1 de enero de 2026, debido a que el plazo de prescripción aplicable ha expirado o ya había expirado".

Acusaciones contra Marilyn Manson Al igual que Warner lo ha hecho con acusaciones anteriores en su contra por parte de su ex prometida y actriz de Westworld Evan Rachel Wood, las acusaciones de violación ahora resueltas de Esmé Bianco de Game of Thrones y otras, la cantante de "Beautiful People" negó las acusaciones de Walters de acoso sexual, abuso, agresión sexual, infligir intencionalmente angustia emocional y despido injustificado.

Tras su primera baja en mayo de 2022 debido a la escasez de pruebas, las alegaciones de Walters fueron reivindicadas mediante apelación y posteriormente desestimadas por Cochran el 16 de diciembre del año pasado. "Nos encontramos en una situación en la que la denuncia no se presentó hasta unos 10 años después de los hechos clave", declaró sobre las acusaciones iniciales de 2021, basadas en la aparentemente pésima experiencia laboral de Walters para Warner, ahora de 57 años, entre 2010 y 2011. Cochran añadió entonces: "No tengo la autoridad para determinar que la doctrina del descubrimiento diferido se aplicaría en las circunstancias de este caso".

Todo eso cambió el lunes con la nueva ley en los libros de California y la decisión de reconsideración de Walters. "Estamos encantados con la Sra. Walters", declaró la abogada Bina Ahmad al portal Deadline tras la audiencia de hoy. "Nunca ha renunciado a luchar por la justicia".