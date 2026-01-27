La oposición exige al gobierno de Javier Milei que explique la incorporación de la Argentina en el Consejo de Paz de Donald Trump

La iniciativa surgió de los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Ambos presentaron un pedido de informe exigiéndole al ministro Pablo Quirno las causas por las que el país debe integrar el organismo.

La oposición le exigió al presidente Javier Milei que explique las razones de "la incorporación de la Argentina en el Consejo de Paz de Donald Trump".

La oposición le exigió al presidente Javier Milei que explique "la incorporación de la Argentina en el Consejo de Paz de Donald Trump ", tras la iniciativa del presidente estadounidense recientemente firmada para combatir los conflictos globales.

El diputado nacional, y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro , pidió por X los motivos por los cuales la Argentina se incorporó como miembro del Consejo de Paz, también dicho Board of Peace.

Junto a Ferraro se sumó su compañera de banca Mónica Frade y ambos presentaron un pedido de informe en la Cámara de Diputados , para que el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno manifieste las causas por las que el país debe integrar este nuevo organismo estadounidense.

“Presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado mayoritariamente por países con regímenes políticos autocráticos, democracias iliberales o de baja intensidad, monarquías absolutas, monarquías absolutas de carácter teocrático y populismos ”, aseguró el legislador.

Si bien el objetivo principal es supervisar el alto el fuego en la Franja de Gaza y solucionar el conflicto entre Israel y Hamás , el presidente de EEUU explicó que este Consejo prevé injerir en otros conflictos con el fin de promover la estabilidad internacional.

Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores ( @Cancilleria_Ar ), @pabloquirno , para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado… pic.twitter.com/ySUZLZT3rF

La fundación contó con las firmas de Milei y sus pares Benjamín Netanyahu (Israel) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía). Además, el comité ejecutivo incluye al político y empresario estadounidense Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el exprimer ministro británico Tony Blair. Uno de los datos más importantes es que el Consejo requiere una contribución de u$s1.000 millones para que un país obtenga una membresía permanente.

Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump

El presidente Javier Milei firmó en Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa busca impulsar una paz duradera en Medio Oriente y reforzar el liderazgo estadounidense en seguridad global, con un esquema centralizado y poder de veto presidencial.

La firma reunió a líderes de alto perfil internacional. Entre los convocados se encontraban Javier Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan, junto con mandatarios y jefes de gobierno de países aliados de Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump presidirá el organismo en esta fase inicial y mantendrá poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando un liderazgo centralizado.

La presencia de Javier Milei entre los fundadores no pasó inadvertida. Trump elogió públicamente al presidente argentino por su “claridad ideológica” y por su respaldo explícito a Israel y a Estados Unidos. En ese marco, la invitación personal de Trump eximiría a la Argentina del pago de u$s1.000 millones como costo de ingreso y mantenimiento del Consejo, un gesto que refuerza la sintonía política entre ambos gobiernos.