Las automotrices vuelven a apostar fuerte al crédito: SUV con tasa 0% lideran las ofertas de febrero

Tras un 2024 contractivo, el financiamiento automotor creció 46,4% en 2025 y gana peso en las ventas. En febrero, las marcas redoblan promociones con cuotas fijas y promociones para sostener la demanda.

Las automotrices apuesta al crédito en el comienzo de año Depositphotos

El crédito volvió a ocupar un lugar central en la dinámica del mercado automotor argentino. Luego de un año complejo como fue 2024, durante 2025 se observó una recuperación marcada en la financiación para la compra de vehículos. De acuerdo con el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), la cantidad de prendas inscriptas aumentó un 46,4% interanual.

Ese avance también impactó en la estructura de las operaciones: si en 2024 apenas el 13,6% de las ventas se realizaban con financiamiento, en 2025 el indicador subió al 17,2%. El mayor impulso provino de los 0km, que concentraron el 67% de las prendas registradas.

En este nuevo escenario, las automotrices, sus financieras propias y los planes de ahorro canalizaron más del 80% del crédito para autos nuevos, mientras que los bancos redujeron su participación al 13%.

Las promociones de las automotrices vigentes en febrero 2026 Con los SUV como protagonistas, estas son las principales propuestas con tasa 0%:

Renault Arkana: tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses o $20.000.000 en 18 meses

Kardian: tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, $16.000.000 en 18 meses o $11.000.000 en 24 meses

Kardian Evolution: tasa 0% hasta $16.000.000 en 24 meses o $12.000.000 en 36 meses ARKANA-E-TECH-HYBRID-Exterior-2-sd.jpg Volkswagen Tera, T-Cross, Nivus, Taos y Tiguan: tasa 0% a 24 meses hasta $10.000.000 Nissan X-Trail (Exclusive, Advance y e-Power): 12 o 24 cuotas hasta $20.000.000 con tasa 0%

Kicks Play (Sense, Advance y Exclusive): 12 cuotas, tasa 0% hasta $10.000.000

Nuevo Kicks: 12 o 24 cuotas a tasa 0% hasta $20.000.000 Chevrolet Tracker: hasta $20.000.000, tasa 0% y hasta 24 meses

Trailblazer: hasta $22.500.000, tasa 0% y hasta 12 meses chevrolet-tracker-2025.webp Peugeot 3008 y 5008: tasa 0% hasta 18 meses con un máximo de $16.000.000

2008: 24 meses con tasa 0% hasta $24.000.000 Citroën Basalt y C3 Aircross: tasa 0% a 12 meses hasta $20.000.000 DS DS3 y DS4 (nafteros e híbridos): hasta $30.000.000 a 12 meses con tasa 0% Fiat Pulse y Fastback: hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% o $24.000.000 a 12 meses con tasa 0% Jeep Toda la gama: hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0% o $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% El financiamiento, nuevamente, se consolida como herramienta decisiva para sostener las ventas en un contexto de valores elevados y fuerte competencia entre marcas.