El crédito volvió a ocupar un lugar central en la dinámica del mercado automotor argentino. Luego de un año complejo como fue 2024, durante 2025 se observó una recuperación marcada en la financiación para la compra de vehículos. De acuerdo con el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), la cantidad de prendas inscriptas aumentó un 46,4% interanual.
Las automotrices vuelven a apostar fuerte al crédito: SUV con tasa 0% lideran las ofertas de febrero
Tras un 2024 contractivo, el financiamiento automotor creció 46,4% en 2025 y gana peso en las ventas. En febrero, las marcas redoblan promociones con cuotas fijas y promociones para sostener la demanda.
-
Vehículos automáticos: ¿cuáles conviene comprar hoy?
-
Los 10 autos híbridos más accesibles para comprar en febrero
Ese avance también impactó en la estructura de las operaciones: si en 2024 apenas el 13,6% de las ventas se realizaban con financiamiento, en 2025 el indicador subió al 17,2%. El mayor impulso provino de los 0km, que concentraron el 67% de las prendas registradas.
En este nuevo escenario, las automotrices, sus financieras propias y los planes de ahorro canalizaron más del 80% del crédito para autos nuevos, mientras que los bancos redujeron su participación al 13%.
Las promociones de las automotrices vigentes en febrero 2026
Con los SUV como protagonistas, estas son las principales propuestas con tasa 0%:
Renault
- Arkana: tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses o $20.000.000 en 18 meses
- Kardian: tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses, $16.000.000 en 18 meses o $11.000.000 en 24 meses
- Kardian Evolution: tasa 0% hasta $16.000.000 en 24 meses o $12.000.000 en 36 meses
Volkswagen
- Tera, T-Cross, Nivus, Taos y Tiguan: tasa 0% a 24 meses hasta $10.000.000
Nissan
- X-Trail (Exclusive, Advance y e-Power): 12 o 24 cuotas hasta $20.000.000 con tasa 0%
- Kicks Play (Sense, Advance y Exclusive): 12 cuotas, tasa 0% hasta $10.000.000
- Nuevo Kicks: 12 o 24 cuotas a tasa 0% hasta $20.000.000
Chevrolet
- Tracker: hasta $20.000.000, tasa 0% y hasta 24 meses
- Trailblazer: hasta $22.500.000, tasa 0% y hasta 12 meses
Peugeot
- 3008 y 5008: tasa 0% hasta 18 meses con un máximo de $16.000.000
- 2008: 24 meses con tasa 0% hasta $24.000.000
Citroën
- Basalt y C3 Aircross: tasa 0% a 12 meses hasta $20.000.000
DS
- DS3 y DS4 (nafteros e híbridos): hasta $30.000.000 a 12 meses con tasa 0%
Fiat
- Pulse y Fastback: hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% o $24.000.000 a 12 meses con tasa 0%
Jeep
- Toda la gama: hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0% o $18.000.000 a 18 meses con tasa 0%
El financiamiento, nuevamente, se consolida como herramienta decisiva para sostener las ventas en un contexto de valores elevados y fuerte competencia entre marcas.
- Temas
- Industria automotriz
- Tasas
- Ventas
Dejá tu comentario