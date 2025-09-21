SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de septiembre 2025 - 11:18

Mercedes-AMG amplía su gama en la Argentina con tres SUV de alto rendimiento

A solo tres meses del inicio de sus operaciones en el país, la compañía refuerza así su estrategia comercial con opciones que combinan diseño deportivo, innovación tecnológica y motorizaciones de última generación.

Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en el país, anunció la incorporación de tres modelos AMG que fortalecen su portafolio local de SUV de altas prestaciones. A solo tres meses del inicio de sus operaciones en la Argentina, la compañía refuerza así su estrategia comercial con opciones que combinan diseño deportivo, innovación tecnológica y motorizaciones de última generación.

La primera novedad es el Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (u$s155.000), un SUV equipado con motor turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros, capaz de entregar 421 CV y 500 Nm. Se trata de un propulsor con tecnología derivada de la Fórmula 1, apoyado en un sistema mild-hybrid de 48V y alternador-arrancador integrado. Entre sus características, destacan la dirección en el eje trasero, la suspensión AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa, la caja AMG SPEEDSHIFT MCT 9G y el sistema de tracción AMG Performance 4MATIC. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.

En el rango superior se ubica el Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE, disponible en carrocerías SUV (u$s300.000) y Coupé (u$s310.000). Esta versión combina el motor turbo M139 de 2.0 litros y 476 CV con un motor eléctrico trasero de 204 CV, para una potencia total de 680 CV y 1020 Nm de torque. El sistema híbrido enchufable ofrece hasta 12 km en modo 100% eléctrico y alcanza una velocidad máxima de 275 km/h, con aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos. Incorpora batería de 6,1 kWh refrigerada directamente, dirección en el eje trasero y modos de conducción que incluyen RACE.

La tercera propuesta es el Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+, también disponible en SUV (u$s300.000) y Coupé (u$s310.000). Este modelo está impulsado por un motor V8 biturbo de 4.0 litros con sistema mild-hybrid de 48V, que desarrolla 612 CV y 850 Nm. La tracción integral AMG Performance 4MATIC+ con distribución variable, la suspensión AMG ACTIVE RIDE CONTROL y el sistema de control de balanceo activo garantizan desempeño y confort en cualquier terreno. Llega de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.

Como es habitual en los vehículos de la división AMG, los modelos GLC 63 S y GLE 63 S se comercializan únicamente a pedido, con la posibilidad de personalizar colores, tapizados y detalles de performance.

Con estas incorporaciones, Mercedes-Benz ofrece en la Argentina una gama AMG con más de una docena de alternativas, consolidando su posicionamiento en el segmento premium de altas prestaciones.

