Mustang celebró su noveno aniversario con la llegada del Dark Horse

Ford Argentina festejó el noveno aniversario de Mustang en el país con la presentación en el Herencia Custom Garage del nuevo Dark Horse. Se trata de la versión del legendario "pony car" más cercana a un modelo de competición jamás creada, que fusiona el legado icónico con una combinación imbatible de diseño, tecnología y rendimiento extremo.

Ford Argentina celebró el noveno aniversario del icónico Mustang en el país con la presentación en sociedad del nuevo Dark Horse. El evento, organizado por Ford junto a Herencia y vestido con los clásicos vehículos del Mustang Club of Argentina, reunió a prensa especializada, medios masivos, embajadores de la marca, influencers, artistas y celebridades.

La cita se dio en el emblemático Herencia Mustang Custom Garage, un espacio que refleja el espíritu de potencia y rebeldía del pony car, y que se ha convertido en una tradición en los festejos de aniversario del "muscle car". Para sumergir a los presentes en la experiencia Mustang, el evento ofreció una experiencia de manejo virtual donde los participantes pudieron sentir al nuevo Dark Horse desplegar en pista toda su potencia y precisión. La propuesta gastronómica, fiel al clásico estilo americano, estuvo a cargo de "Ribs al Río", con una propuesta de carnes ahumadas artesanales que ya es un ícono de la movida gastronómica porteña. Un DJ en vivo que musicalizó la noche con vinilos le dio el toque final al ambiente, complementando su ritmo con el rugido que iba y venía de un motor Coyote que se encendía para el deleite de los entusiastas, aportando su matiz salvaje a una noche estrellada.

El Mustang Dark Horse tuvo su momento especial en la agenda: hizo una entrada irrumpiendo en la oscuridad entre nubes de humo para sorprender a los convocados y dejar en claro que, con su llegada, la marca pretende elevar aún más la vara del rendimiento y la exclusividad. Es la versión del legendario "pony car" más cercana a un modelo de competición jamás creada, que fusiona el legado icónico del Mustang con una combinación imbatible de diseño, tecnología y rendimiento extremo.

La llegada del Dark Horse a Sudamérica fue anunciada en julio, en el marco de la competición de élite en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). Posteriormente, el modelo hizo su debut en San Pablo, Brasil, en el mítico circuito de Velocittà, donde la prensa regional pudo poner a prueba su ADN salvaje.

En Argentina, la preventa -que fue anunciada a partir del 14 de agosto- ya agotó el cupo inicial y se espera que las primeras unidades sean entregadas a sus dueños hacia fines de este mes.

El éxito del Mustang en Argentina

Con más de 10 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia, Mustang es un ícono global que transformó la experiencia de manejo. Es la coupé deportiva más vendida del mundo en la última década y la más vendida en Argentina desde 2016, con más de 655 unidades entregadas a clientes y fanáticos.

El Gerente de Producto de Ford Argentina, Gastón Galdeano, afirmó que “el Mustang es mucho más que un auto en Argentina; es una leyenda que logró conectar generaciones y despertar pasiones”, y analizó que “celebrar su noveno aniversario con la presentación del Dark Horse es un testimonio de nuestro compromiso continuo con la performance y la emoción que solo un Mustang puede ofrecer. Estamos orgullosos de que nuestros clientes argentinos puedan experimentar su poder y su potencia”.

Desde su desembarco en Argentina, el Mustang forjó un sólido legado de éxito, consolidándose como un referente de la cultura automotriz. Año tras año, su presencia se fortaleció, atrayendo a nuevos entusiastas y reafirmando su estatus de ícono.

El Mustang es mucho más que un auto; es un símbolo de libertad, rebeldía, pasión y performance que marcó la historia automotriz, y un ícono de la cultura pop en el mundo. La nueva generación de Mustang es la séptima del caballo salvaje y presenta una actualización completa en materia de diseño y tecnología, consolidándose como el Mustang más avanzado y emocionante jamás creado. Esta leyenda continúa escribiendo su historia en Argentina, ahora con el Nuevo Dark Horse.