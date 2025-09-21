Honda relanzó la Transalp, la compañera ideal del "aventurero racional"







Se trata de una moto diseñada para quienes buscan equilibrio entre conducción on-road y off-road, combinando confiabilidad, tecnología y un marcado espíritu viajero.

La nueva Honda Transalp ya está en el país

Honda Motor de Argentina amplía su oferta en el segmento Adventure con la llegada de la nueva XL750 Transalp, un modelo que recupera un nombre histórico de la marca en una versión completamente renovada. Se trata de una moto diseñada para quienes buscan equilibrio entre conducción on-road y off-road, combinando confiabilidad, tecnología y un marcado espíritu viajero.

La Transalp 750 se ubica en el rango medio-alto de cilindrada, posicionándose como una opción más enfocada al uso fuera del asfalto dentro del line-up adventure, donde complementa a la NC750X y mantiene el ADN de la Africa Twin.

Honda relanzó la Transalp, la compañera ideal del "aventurero racional" El corazón de la moto es un bicilíndrico Unicam de 755 cc con inyección electrónica y refrigeración líquida, acoplado a una caja de seis marchas con embrague asistido y anti-rebote. Ofrece cinco modos de conducción (Sport, Standard, Rain, Gravel y User) junto al sistema HSTC de control de torque en cinco niveles (desconectable) y ABS de doble canal, garantizando seguridad y adaptación a distintos terrenos.

Con 16,9 litros de capacidad de tanque, la autonomía es suficiente para viajes largos. A nivel equipamiento, suma tablero TFT de 5 pulgadas, doble faro LED inspirado en la Africa Twin y un parabrisas fabricado en Durabio, material sostenible que refuerza el compromiso ambiental de la marca. La parte ciclo se completa con suspensión delantera Showa SFF-CA de 200 mm de recorrido y frenos delanteros con doble disco de 310 mm y pinzas Nissin.

Honda la define como la compañera ideal del “aventurero racional”: aquel que busca prestaciones confiables, versatilidad y tecnología útil sin llegar al nivel de complejidad de una moto de alta gama. La XL750 Transalp ya está disponible en los concesionarios oficiales, en colores Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray, a un precio sugerido de u$s17.500. Incluye además 3 años de garantía.

Temas Motos

Honda