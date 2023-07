Mercedes-Benz anuncia inversión para división de camiones y buses

En ese momento se comunicó que transcurrida esa etapa se avanzaría en generar en el lugar un polo productivo de autopartes y vehículos del segmento.

La nueva inversión, que se anunciará el jueves 20 de este mes, va en camino a eso.

Dentro de esta estrategia, la división Buses y Camiones se mudará de Virrey del Pino a Zárate para terminar de realizar la etapa de separación. Allí trasladará las líneas de montaje de los modelos que fabrica hoy como los camiones Accelo y Atego y distintas versiones de buses.

La decisión del traslado ya está tomada, aunque no se conocen los tiempos. De todas maneras, se estima que no será en un plazo muy largo ya que hay necesidad de ampliar la producción para aumentar las exportaciones y generar divisas propias y eso no es posible en el actual emplazamiento.

Esto se enmarca en una reestructuración regional de esta división ya que podría recibir modelos que hoy se producen en Brasil debido a que la planta del país vecino se concentrará en camiones y buses eléctricos. En ese sentido, la filial argentina quedará con la fabricación de vehículos de combustión tradicional.

A esto se sumaría la producción de autopartes en el país.

La división de Buses y Camiones ocupa a unos 250 operarios, más personal administrativo.

Durante el anuncio del año pasado, el CEO de Mercedes.Benz Camiones y Buses, Raúl Barcesat, señaló: “Nuestros camiones transportan las materias primas y los productos terminados a cada rincón del país. De igual modo, nuestros buses trasladan a los argentinos en la corta, media y larga distancia a lo largo y ancho de la Argentina. Hoy, queremos anunciar el primer paso de una nueva etapa para Mercedes Benz Camiones y Buses de Argentina que ratifica nuestro compromiso con el país en el largo plazo”