Potencia y placer al más alto nivel

1| Hay vehículos que rompen los parámetros. No se los puede evaluar de la misma forma que la mayoría ya que tienen un peso emocional que no entiende de lógica. La nueva Ford Ranger Raptor forma parte de este grupo. Es una pickup, pero no están pensada para el uso que se les da a las pickups. Es una pickup, pero también es un vehículo de competición para el off road puesto en la calle. Se podrían utilizar infinidad de adjetivos y todos quedarán cortos. Para muchos es un vehículo incomprensible, Para los fanáticos, un objeto del deseo. Llega importada de Tailandia.