Producir más hoy es un problema

Del otro lado del alambrado, en Pacheco, Volkswagen también tiene novedades. Está tratando de llevar la producción a 450 unidades por día entre Amarok y Taos para dentro de 60 días. Eso da una producción anualizada de 103.000 unidades. Hoy está en 87.000. Están trabajando con los proveedores para ver si pueden llegar a ese ritmo. Este es un problema que tienen todas las terminales. Sus proveedores están muy exigidos. Algunos no quieren o pueden invertir para fabricar más y otros tampoco pueden cumplir porque necesitarían nuevas maquinarias que son importadas. Al no poder hacer pagos anticipados para importar, todo está parado. “Es imposible comprar maquinarias afuera si no puedo anticipar pagos. Nadie va a fabricar o vender algo para la Argentina si no se paga antes”, explicó un autopartista. A esto hay que sumarle el problema global de los semiconductores. Afecta a todas las terminales y es otra traba que tiene Volkswagen para subir la producción. Se espera que se confirme pronto y se anuncie.