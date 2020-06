Se necesitan 48 salarios hoy para comprar un auto

CENTRAL 167 x 100mm.jpg

Es cierto que los valores de transacción varían ya que un año atrás existían muchas más bonificaciones que ahora. Sin embargo, aún tomando los precios de lista no hubo significativos cambios en estos modelos. Buena parte de estos ejemplos, incluso, no tenían descuentos en 2019. El dato a tener en cuenta es que si el poder de los salarios no se resintió en este tiempo por qué la demanda siguió cayendo. La explicación más razonables es que la mitad de las operaciones se hacen por financiación y las tasas de interés se dispararon lo que hace menos accesible al crédito. Otro tema a tener en cuenta es que los gastos de las personas en otros rubros le quitaron capacidad de ahorro que, en otros momentos, se podían destinar al consumo de bienes como los autos.