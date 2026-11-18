El deseo de volver no es nuevo. Lo nuevo es que, por primera vez en mucho tiempo, el contexto del país empieza a darle sustento.

En las últimas décadas, la pregunta de muchos profesionales argentinos fue cuándo irse. Hoy, un número creciente de ejecutivos con trayectoria internacional se pregunta cuándo volver. Detrás de ese cambio hay algo más profundo que una decisión individual: la Argentina empieza a recuperar atractivo, no solo para quienes se fueron, sino para el mundo.

Durante años, entre los argentinos radicados en el exterior predominó una respuesta casi automática frente a la idea del regreso: "algún día". En las conversaciones que mantenemos a diario en High Flow con ejecutivos de distintos países, ese horizonte difuso empezó a convertirse en un plan concreto. Según un relevamiento propio, seis de cada diez profesionales argentinos en el exterior consideran volver al país, y casi nueve de cada diez señalan como principal motivación el reencuentro con la familia y con su lugar de pertenencia.

El deseo de volver no es nuevo. Lo nuevo es que, por primera vez en mucho tiempo, el contexto del país empieza a darle sustento.

El regreso del talento es, ante todo, una consecuencia. Antes de atraer a sus profesionales, la Argentina comenzó a recuperar la atención de inversores y empresas globales. La desaceleración de la inflación —que pasó de casi 290% interanual en 2024 a un 33% aproximadamente en 2026— y un ordenamiento macroeconómico que, con todas sus tensiones, se sostiene, devolvieron al país a la agenda internacional.

La señal más concreta de ese cambio es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con proyectos aprobados por cerca de USD 50.000 millones y otros que duplican esa cifra en evaluación, grandes jugadores globales de la energía, la minería y la industria están comprometiendo capital en el país con horizontes de décadas. Esas inversiones traen mucho más que dólares: traen obras, cadenas de proveedores, miles de puestos de trabajo y, sobre todo, la necesidad de líderes capaces de conducir operaciones de escala internacional.

Los proyectos se concentran en sectores donde la Argentina tiene ventajas difíciles de replicar: oil & gas en Vaca Muerta, litio y cobre en el norte y la cordillera, energía y agroindustria. A ellos se suma la economía del conocimiento, que ya es el tercer complejo exportador del país y demuestra que el talento local compite al más alto nivel, con empresas como Mercado Libre o Globant como prueba.

A este escenario se agrega un factor que suele quedar fuera del análisis: la ubicación geopolítica. En un mundo atravesado por conflictos armados, tensiones comerciales y crisis sociales que se repiten en distintas capitales europeas, la Argentina se encuentra lejos de esos focos y conserva, con sus debates propios, un funcionamiento institucional estable. Su menor exposición a catástrofes naturales de gran escala —huracanes, terremotos o inundaciones como las que golpearon a Rio Grande do Sul o a Valencia en 2024— también entra en la ecuación de quien proyecta una vida a largo plazo.

En este contexto, las razones individuales del regreso encuentran por fin un terreno fértil. La pandemia fue un punto de inflexión: la distancia forzada con las familias reordenó prioridades y llevó a muchos a revisar el costo personal de una carrera lejos de casa.

A ello se suma la lógica de los ciclos. Las expatriaciones suelen durar alrededor de cinco años, y quienes partieron entre 2019 y 2021 hoy definen su próxima etapa. El fenómeno se concentra en profesionales de entre 35 y 45 años, un hecho que pude observar de cerca durante mis cinco años en San Pablo: familias que llegaron con hijos pequeños se encontraron, al cierre de ese ciclo, con hijos en edad de terminar el colegio o empezar la universidad, y con el deseo de que lo hicieran en la Argentina, cerca de los suyos. Los más jóvenes todavía están en etapa de acumular experiencia afuera; los más senior, en cambio, ya echaron raíces. Es en esa franja intermedia donde el ciclo personal y el del país coinciden.

Lo novedoso es que hoy la variable económica también acompaña. La brecha salarial en dólares, que durante años convirtió el regreso en un retroceso, se redujo de manera significativa, y en algunas posiciones, incluso, la Argentina ya compite con mercados como el de España. Al mismo tiempo, los paquetes de expatriación tradicionales son cada vez menos frecuentes, y el trabajo remoto e híbrido permite sostener responsabilidades regionales o globales desde el país. El resultado es que volver ya no implica resignar desarrollo profesional.

Entre 2016 y 2017, la Argentina vivió un clima de expectativas similar, que la crisis cambiaria de 2018 interrumpió. Esa es la principal lección de este momento: una ventana de oportunidad no alcanza si no se sostiene en el tiempo. Las elecciones de 2027 serán una prueba decisiva. Si se mantienen las reglas de juego y el país logra aprovechar su potencial en energía, minería y agro para escalar también en industria y valor agregado, la Argentina puede consolidarse como uno de los mercados más atractivos de la región para el regreso de su talento.

Durante mucho tiempo, regresar al país se interpretó como una renuncia. Hoy empieza a entenderse como una decisión estratégica, para los profesionales y para la Argentina. Ese talento ya está mirando hacia acá. Que finalmente se quede dependerá del rumbo del país, pero también de la capacidad de las empresas para recibirlo.

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