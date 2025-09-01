Los 10 SUV más vendidos en agosto: cuáles son los dos modelos que se fabrican en la Argentina







Este tipo de vehículo continúa afirmándose como uno de los más elegidos en el país, sumándose a la tendencia mundial.

El Toyota Corolla Cross lideró las ventas

La categoría de los SUV sigue consolidándose como una de las preferidas en el mercado automotor argentino. En el ranking de agosto, estos vehículos dominaron el mercado con propuestas para todos los bolsillos y necesidades, aunque apenas dos de los diez más vendidos son de producción nacional, según los datos aportados por ACARA.

El fenómeno no es exclusivo del país: en gran parte del mundo, los utilitarios deportivos ganan terreno frente a los sedanes y hatchbacks tradicionales.

La oferta es cada vez más amplia, desde compactos urbanos hasta opciones medianas y de mayor porte, además de nuevas variantes que cubren nichos específicos.

La irrupción de marcas chinas también reconfiguró el segmento, aportando alternativas que se suman a las ya tradicionales. Sin embargo, el liderazgo quedó en manos de un modelo japonés que volvió a marcar la diferencia.

Los 10 SUV más vendidos en agosto Toyota Corolla Cross : 2.011 unidades en el mes (14.165 en 2025, +42,4%). Disponible en versiones híbrida y naftera, es el SUV más vendido del país.

Chevrolet Tracker: 1.487 unidades (12.806 en el año, +77,8%). Se produce en Alvear, Santa Fe, y acaba de presentar su actualización.

chevrolet-tracker-2025.webp Chevrolet Tracker: 1.487 unidades (12.806 en el año, +77,8%). Se produce en Alvear, Santa Fe, y acaba de presentar su actualización. Peugeot 2008 : 1.451 unidades (11.341 en 2025, +7%). Fabricado en El Palomar, Buenos Aires , es el segundo modelo nacional del ranking.

Ford Territory: 1.434 unidades (8.430 en el año, +152,7%). Importado de China, tuvo un fuerte crecimiento tras su rediseño. territory.jpg Ford Territory: 1.434 unidades (8.430 en el año, +152,7%). Importado de China, tuvo un fuerte crecimiento tras su rediseño. Volkswagen Taos : 1.383 unidades (13.152 en el año, +41,5%). Hasta julio se producía en Pacheco , ahora llega desde México .

Volkswagen Nivus : 1.192 unidades (8.315 en 2025, +96,2%). Su renovación reciente impulsó las ventas.

Jeep Renegade : 848 unidades (7.355 en 2025, +35%). Fabricado en Brasil, destaca por su opción 4x4 en el segmento chico.

Nissan Kicks : 839 unidades (3.970 en el año, +57,9%). Importado de Brasil; en noviembre se sumará la nueva generación bajo el nombre Kicks Play.

Volkswagen T-Cross : 801 unidades (8.100 en 2025, +145,1%). Renovado este año, dio un salto en ventas pese a su precio elevado.

Jeep Compass: 791 unidades (7.749 en el año, +174%). También de origen brasileño, completa la lista con opciones bien equipadas y tracción integral.