1 de septiembre 2025 - 10:13

Los 10 SUV más vendidos en agosto: cuáles son los dos modelos que se fabrican en la Argentina

Este tipo de vehículo continúa afirmándose como uno de los más elegidos en el país, sumándose a la tendencia mundial.

El fenómeno no es exclusivo del país: en gran parte del mundo, los utilitarios deportivos ganan terreno frente a los sedanes y hatchbacks tradicionales.

Informate más

La oferta es cada vez más amplia, desde compactos urbanos hasta opciones medianas y de mayor porte, además de nuevas variantes que cubren nichos específicos.

La irrupción de marcas chinas también reconfiguró el segmento, aportando alternativas que se suman a las ya tradicionales. Sin embargo, el liderazgo quedó en manos de un modelo japonés que volvió a marcar la diferencia.

Los 10 SUV más vendidos en agosto

  • Toyota Corolla Cross: 2.011 unidades en el mes (14.165 en 2025, +42,4%). Disponible en versiones híbrida y naftera, es el SUV más vendido del país.

  • Chevrolet Tracker: 1.487 unidades (12.806 en el año, +77,8%). Se produce en Alvear, Santa Fe, y acaba de presentar su actualización.

chevrolet-tracker-2025.webp
  • Peugeot 2008: 1.451 unidades (11.341 en 2025, +7%). Fabricado en El Palomar, Buenos Aires, es el segundo modelo nacional del ranking.

  • Ford Territory: 1.434 unidades (8.430 en el año, +152,7%). Importado de China, tuvo un fuerte crecimiento tras su rediseño.

territory.jpg
  • Volkswagen Taos: 1.383 unidades (13.152 en el año, +41,5%). Hasta julio se producía en Pacheco, ahora llega desde México.

  • Volkswagen Nivus: 1.192 unidades (8.315 en 2025, +96,2%). Su renovación reciente impulsó las ventas.

  • Jeep Renegade: 848 unidades (7.355 en 2025, +35%). Fabricado en Brasil, destaca por su opción 4x4 en el segmento chico.

  • Nissan Kicks: 839 unidades (3.970 en el año, +57,9%). Importado de Brasil; en noviembre se sumará la nueva generación bajo el nombre Kicks Play.

  • Volkswagen T-Cross: 801 unidades (8.100 en 2025, +145,1%). Renovado este año, dio un salto en ventas pese a su precio elevado.

  • Jeep Compass: 791 unidades (7.749 en el año, +174%). También de origen brasileño, completa la lista con opciones bien equipadas y tracción integral.

