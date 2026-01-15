La descarga de aplicaciones volvió a caer en 2025, pero el gasto de los usuarios superó los u$156.000 millones

La industria de los smartphones refleja un menor interés por la descarga de nuevas aplicaciones, tendencia que viene en alza desde 2021. Sin embargo, la rentabilidad continúa en ascenso gracias a los modelos de gastos en in-app, suscripciones y microtransacciones.

Las descargas de aplicaciones en celulares disminuyeron en 2025 y marcan el quinto año consecutivo de retroceso. En total - sumando el desempeño de la App Store y Google Play - se alcanzaron 106.900 millones de instalaciones, un 2,7% menos que en 2024.

La menor descarga de apps se erige así como una constante en el consumo de los usuarios y aleja a las personas del boom de las aplicaciones vivido durante años anteriores.

Más allá de un menor volumen de instalación en los smartphones, los modelos de suscripción siguen impulsando los ingresos de las diferentes aplicaciones móviles . En detalle, el gasto del consumidor impulso la industria ya que aumentó un 21,6% , superando los u$s156.000 millones durante 2025.

Los datos surgen del informe presentado por la firma de inteligencia de aplicaciones, Appfigures. La principal conclusión del estudio refleja que los desarrolladores y vendedores de aplicaciones lograron establecer un modelo efectivo de compras In-app, suscripciones y microtransacciones que hace sostenible el negocio incluso con una menor cantidad de descargas.

Uno de los cambios más contundentes en la industria de las aplicaciones, según detalla el informe, es que los juegos móviles - una industria que supo estar en auge - dejaron de ser el principal sostén del negocio, aunque siguen ocupando un lugar relevante.

En 2025, el gasto de los consumidores en juegos para smartphones se ubicó en u$s72.200 millones, equivalente al 46% del desembolso total en apps. Si bien esa cifra implicó un crecimiento interanual del 10%, el verdadero salto se dio fuera del segmento gamer.

image En 2025, los gastos del usuario en aplicaciones móviles ascendieron un 21,6%.

Según detalló Appfigures, el gasto en aplicaciones no vinculadas a juegos avanzó un 33,9% interanual y alcanzó los u$s82.600 millones, consolidando un cambio de liderazgo dentro del ecosistema móvil. El avance de modelos de suscripción y compras integradas, aunque resistido por muchos usuarios, se convirtió en una vía más estable de ingresos para los desarrolladores.

Esa transición también traccionó a un conjunto de empresas especializadas en monetización y servicios para aplicaciones. Entre los casos más visibles figuran RevenueCat, plataforma de gestión de suscripciones que levantó u$s50 millones en una ronda Serie C el año pasado, y Appcharge, startup enfocada en mejorar los ingresos de los juegos móviles, que cerró en agosto una Serie B por u$s58 millones.

La sostenida caída del volumen de descargas

El crecimiento de los ingresos, sin embargo, no vino acompañado por un mayor volumen de descargas. Tras el pico histórico de 135.000 millones de instalaciones alcanzado en 2020, en pleno contexto pandémico, la tendencia descendente se mantuvo. En 2025 se registraron 106.900 millones de descargas, por debajo de las 109.800 millones de 2024, luego de una caída del 3,3% entre 2023 y 2024.

image Los videojuegos móviles, en retroceso.

El retroceso estuvo especialmente apuntalado en el sector de videojuegos móviles donde, durante el año pasado, se descargaron 39.400 millones de veces, un 8,6% menos que el año anterior, lo que profundizó una baja del 6,6% registrada entre 2023 y 2024. En contraste, las aplicaciones no vinculadas a juegos mostraron una evolución prácticamente estable, con un leve incremento interanual del 1,1%, hasta alcanzar las 67.400 millones de instalaciones.