Viajar en autos eléctricos a Mar del Plata: cuánto se gasta, dónde se recarga y a qué velocidad hay que ir

Una prueba de 818 kilómetros mostró cuánto cuesta viajar en un auto eléctrico a Mar del Plata, cuánto demora y cómo influye la velocidad en el consumo.

Una prueba de 818 kilómetros hasta Mar del Plata mostró el consumo, el costo de las recargas y cómo la velocidad modifica la autonomía de un auto eléctrico.

Viajar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata en autos eléctricos ya es posible, pero la experiencia todavía es diferente a la de hacerlo con un vehículo convencional. Una prueba de 818 kilómetros permitió medir el consumo, los tiempos de carga y el costo de recorrer la Ruta 2.

El vehículo eléctrico utilizado para la prueba estaba equipado con una batería de 41 kWh y una autonomía declarada de 293 kilómetros. Durante el recorrido, la velocidad tuvo un impacto directo sobre el consumo y obligó a planificar las paradas con anticipación.

El recorrido de ida hasta Mar del Plata demandó unas 6 horas y 30 minutos , mientras que un viaje convencional, incluyendo las paradas habituales, suele resolverse en alrededor de cinco horas. La diferencia estuvo principalmente vinculada con las recargas y con la disponibilidad de los cargadores durante el trayecto.

A lo largo de toda la experiencia fueron necesarias cinco paradas de carga . En Chascomús, el vehículo llegó con un 30% de batería y recuperó casi 27 kWh hasta alcanzar el 95%, con un costo de $31.955 . En Las Armas recibió unos 31 kWh y la operación tuvo un valor de $27.757 .

Entre la ida y la vuelta, las cinco cargas realizadas durante el viaje sumaron $152.752 . Ese monto no contempla las recargas domiciliarias efectuadas antes y después del recorrido, ya que tienen una estructura de costos diferente a la de los cargadores públicos.

Cómo cambia el consumo según la velocidad

Uno de los principales resultados de la prueba fue que la autonomía real puede variar considerablemente según la velocidad. En el primer tramo, circulando entre 100 y 105 km/h, el consumo promedio fue de 13 kWh cada 100 kilómetros.

Cuando la velocidad aumentó hasta un rango de entre 110 y 115 km/h, el consumo trepó a 18,6 kWh cada 100 kilómetros. Con la misma batería y sobre la misma ruta, el ritmo de marcha hizo que el vehículo necesitara mucha más energía para recorrer cada kilómetro.

La experiencia también mostró que la autonomía declarada no debe interpretarse como una cifra fija. El consumo depende de la velocidad, las condiciones del camino, el estilo de conducción y la disponibilidad de puntos de carga a lo largo del recorrido.

Dónde se puede cargar un auto eléctrico en la Ruta 2

El corredor de la Ruta Nacional 2 cuenta con puntos de carga en localidades como Chascomús, Castelli, Dolores, Las Armas y Mar del Plata. Allí conviven cargadores de redes como Shell, YPF y ChargeBox, con potencias que van aproximadamente desde 22 kW hasta 150 kW.

La infraestructura permite realizar el viaje, pero todavía introduce una variable que prácticamente no existe en un vehículo a combustión: la posibilidad de que el cargador esté ocupado. En Chascomús, por ejemplo, el vehículo tuvo que esperar alrededor de 30 minutos, porque otro vehículo estaba utilizando el punto de carga.

Por eso, viajar en un eléctrico requiere una planificación diferente. No alcanza con conocer la distancia hasta el destino: también hay que calcular la autonomía disponible, identificar los cargadores, conocer su potencia y contemplar posibles esperas. En la Argentina, la tecnología ya permite llegar a Mar del Plata, pero la infraestructura todavía condiciona los tiempos y el recorrido.