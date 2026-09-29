VTV 2026: hasta cuándo se mantiene el precio congelado y cuánto cuesta

La Provincia de Buenos Aires congeló el precio de la VTV durante 90 días. Cuánto cuesta hacer el trámite y hasta cuándo rige el valor actual.

La tarifa de la VTV en la provincia de Buenos Aires permanecerá congelada hasta octubre de 2026.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) mantiene congeladas sus tarifas en la provincia de Buenos Aires luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense y las empresas concesionarias acordaran postergar durante 90 días la actualización prevista para el segundo semestre.

De esta manera, los valores establecidos desde el 16 de enero de 2026 continúan vigentes y el aumento que debía comenzar a aplicarse en julio quedó suspendido. El congelamiento se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026 , fecha en la que deberá definirse el nuevo cuadro tarifario.

El acuerdo entre la Provincia y las empresas prestadoras permitió mantener sin modificaciones durante tres meses la tarifa básica de la VTV. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Transporte y alcanza al cuadro tarifario vigente para las distintas categorías de vehículos.

El precio actual había sido establecido a partir del 16 de enero de 2026 y debía actualizarse para el semestre iniciado el 16 de julio. Sin embargo, la aplicación del nuevo valor fue postergada por 90 días.

Por lo tanto, quienes realicen la VTV antes del 14 de octubre podrán acceder a los valores actualmente vigentes, siempre de acuerdo con la categoría correspondiente al vehículo. Después de esa fecha deberá establecerse una nueva tarifa básica.

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires

Para los automóviles particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa básica se mantiene en $97.057,65, con IVA incluido. Ese importe funciona como referencia para determinar proporcionalmente los valores correspondientes al resto de los vehículos.

En el caso de las motocicletas, el arancel vigente es de $38.801,03, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deben abonar $174.604,64. Los importes corresponden al cuadro tarifario informado durante el período de congelamiento.

Para los remolques y acoplados livianos, el costo establecido es de $58.201,54, mientras que las estructuras de carga pesada tienen una tarifa de $87.302,33. Estos valores permanecen sin cambios hasta el vencimiento de la suspensión.

Qué aumento quedó suspendido para la VTV

La actualización que debía comenzar a regir en julio contemplaba llevar la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos de $97.057,65 a $114.105,99. El incremento representaba alrededor de un 17% respecto del valor vigente.

La tarifa básica de la VTV está vinculada con el salario correspondiente a un operario categoría 1 del sector, según el esquema establecido entre SMATA y CAVEA. Por este mecanismo, el valor se actualiza periódicamente en función de la evolución salarial utilizada como referencia.

La decisión adoptada por la Provincia no elimina el mecanismo de actualización, sino que suspende temporalmente la aplicación del nuevo importe. Una vez finalizado el período de congelamiento, deberá determinarse el valor que regirá para la siguiente etapa tarifaria.