Marca china llega al segmento mediano con nueva pick up y precios desde u$s32.500 + Agregar ámbito en









La camioneta asiática llega al país en dos versiones con motor turbodiésel de 161 CV, capacidad de carga de una tonelada y una destacada garantía de siete años.

La nueva pick up quiere posicionarse en un segmento altamente competitivo

La automotriz china Chery amplía su oferta en el país con el lanzamiento oficial de la Himla, una pick up mediana diseñada para pelear en uno de los nichos de mayor demanda local.

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Esta propuesta desembarca con una combinación de rendimiento para el trabajo y prestaciones enfocadas en el confort, respaldada por un motor 2.3 turbodiésel capaz de entregar 161 CV de potencia y 420 Nm de torque.

En cuanto a la capacidad operativa, soporta hasta 1.000 kilos en su caja trasera (de 1.276 litros) y dispone de una fuerza de arrastre de hasta 3 toneladas.

Dos niveles de equipamiento orientados al trabajo y al ocio off-road La gama inicia con la alternativa Comfort 4x2, equipada con una caja manual de seis marchas. Esta variante prioriza la seguridad básica e intermedia al ofrecer siete airbags, controles de tracción y estabilidad, y asistente para arranques en pendiente. Su habitáculo incluye un instrumental de 7 pulgadas junto a un centro multimedia táctil de 12,3 pulgadas compatible con teléfonos inteligentes.

La gama inicia con la alternativa Comfort 4x2, equipada con una caja manual de seis marchas. Esta variante prioriza la seguridad básica e intermedia al ofrecer siete airbags, controles de tracción y estabilidad, y asistente para arranques en pendiente. En el escalón superior se ubica la variante Luxury 4x4, la cual incorpora una transmisión automática ZF de ocho velocidades sumada a un sistema de tracción integral con reductora (High y Low) y bloqueo de diferencial en el eje posterior. Esta opción añade un equipamiento superior enfocado en el confort y la aventura:

Pantalla central táctil de 15,6 pulgadas y cámara de visión 360°

Butacas delanteras calefaccionadas con ajuste eléctrico y tapizados de cuero

Llantas de rodado 18 y tablero de instrumentos 100% digital de 9 pulgadas

Paquete opcional todoterreno: tienda de techo desplegable, barra LED frontal, tanque auxiliar de agua y neumáticos todo terreno. En el apartado económico, la Chery Himla Comfort 4x2 manual cotiza en u$s32.500, mientras que la opción tope de gama Luxury 4x4 automática alcanza los u$s40.900. Como respaldo de posventa para ambas configuraciones, la firma otorga una cobertura oficial de 7 años o 150.000 kilómetros.