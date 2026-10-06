"Gracias Argentina": el mensaje de Lionel Messi antes de su despedida de la Selección

El capitán jugará esta noche ante Benín en el Monumental su último partido con el equipo nacional. Así cerrará una etapa de más de 21 años con la Albiceleste.

Llegó el día que nadie quería que llegue: esta noche Lionel Messi disputará su último partido con la Selección argentina y cerrará una etapa de más de 21 años con la Albiceleste, en la que alcanzó la gloria máxima de su carrera deportiva. El estadio Monumental será el escenario de la despedida, hoy desde las 20hs, con el amistoso ante Benín como contexto de un momento que genera expectativa y emoción entre los argentinos.

Durante la previa del encuentro, las muestras de cariño y reconocimiento hacia Messi se multiplicaron. El futbolista respondió esta mañana con un mensaje en sus redes sociales. “Gracias Argentina”, escribió en una historia acompañada por una foto en la que se lo ve besando la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Albiceleste.

La historia de Lionel Messi con la Selección comenzó en agosto de 2005, con un debut accidentado ante Hungría: ingresó desde el banco y fue expulsado a los pocos segundos. Desde entonces, construyó una trayectoria que lo convirtió en el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia de la Albiceleste.

Messi suma 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la Selección. En la tabla de goleadores, superó ampliamente a Gabriel Batistuta, segundo con 54 tantos, mientras que también dejó atrás a todos sus antecesores en cantidad de encuentros disputados.

Archivo. Lionel Messi finalizará su etapa en la Selección con todos los títulos oficiales que podía ganar en su palmarés.

La trayectoria de Messi con la Albiceleste incluye cuatro títulos con la Selección mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A ellos se suman los logros obtenidos con las juveniles: el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Su recorrido también está marcado por numerosos récords. Messi disputó seis Copas del Mundo, igualando a Cristiano Ronaldo, y es el futbolista con más partidos jugados en Mundiales, con 34. También registra la mayor cantidad de victorias, con 23, y convirtió 21 goles. Además, es el único futbolista en dar asistencias en cinco ediciones de la Copa del Mundo y en marcar goles en tres décadas distintas.

En la Copa América, Messi disputó siete ediciones y acumula 39 partidos, récord absoluto. También jugó cinco finales y ganó las dos últimas.

En las Eliminatorias Sudamericanas, en tanto, es el máximo goleador histórico con 36 tantos en 72 partidos y alcanzó el récord de presencias del ecuatoriano Iván Hurtado.

La despedida de Lionel Messi: horarios, shows y toda la fiesta que preparó la AFA

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá al fútbol como eje, pero estará acompañada por una programación especial durante toda la jornada. El amistoso ante Benín comenzará a las 20 en el estadio Monumental, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 16.

La AFA organizó una programación musical que comenzará a las 17:30 y continuará después del encuentro. La previa contará con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. A las 20, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido.

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Un Poco de Ruido y banda en vivo será el primer espectáculo del cronograma de la jornada. Diez minutos después se presentará Sebastián Mendoza y, a las 17:50, será el turno de Román El Original.

Amar Azul actuará desde las 18, seguido por Santi Cairo a las 18:10 y Q’ Lokura a las 18:20. A las 18:40, Un Poco de Ruido regresará para encargarse de la animación, mientras que Damas Gratis se presentará desde las 19. Durante el entretiempo, el show estará a cargo de Gaspar Benegas.

La celebración continuará una vez terminado el partido. Desde las 22:03 habrá un espectáculo de drones y fuegos artificiales. Luego, La Sole actuará a las 22:10 y Ulises Bueno lo hará desde las 22:15. A las 22:30 está prevista una gran sorpresa para cerrar la despedida, aunque la organización no reveló de qué se trata.

Fan Fest "Gracias, Leo": dónde es y qué actividades habrá

La celebración también tendrá un evento paralelo: el Fan Fest AFA "Gracias, Leo", que comenzará al mediodía en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria y se extenderá hasta la medianoche. El evento contará con propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y participaciones de artistas, influencers, streamers e invitados especiales.

Entre los shows previstos, Kapanga tocará entre las 17:30 y las 18:30, mientras que La T y La M se presentará hasta las 19:30. También habrá DJs y una pantalla gigante para seguir desde las 20 el partido entre Argentina y Benín.

La conducción estará a cargo de Sergio Goycochea, quien participará de distintas actividades con los hinchas. Entre ellas estará "Penales con Goyco", una propuesta que permitirá a los asistentes enfrentarse al histórico arquero de la Selección.

Además, los fanáticos podrán sacarse fotos junto a la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, los tres trofeos conquistados por la Selección argentina en los últimos años.