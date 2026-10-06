Benin, de ser uno de los imperios africanos más poderosos a enfrentar a Messi en su último partido con la Selección argentina

Conocido en el pasado como el Reino de Dahomey, este país africano reúne un historial lleno de batallas, conquistas y una cultura única.

Benín llegó a Buenos Aires para ser el rival de la Selección en una noche histórica.

El amistoso de esta noche en el Estadio Monumental entre la Selección argentina y Benín no será un partido más. El encuentro marcará el cierre definitivo de la carrera de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste, una cita histórica para la cual se organizó una verdadera fiesta.

Pero más allá de ser el rival en la despedida del capitán, este exótico país de África Occidental esconde un pasado fascinante . Con un territorio más pequeño que la provincia de Santa Fe ubicado sobre el golfo de Guinea, Benín tiene una historia atravesada por grandes imperios, invasiones coloniales, giros políticos y una rica diversidad cultural.

Las raíces del país se remontan al antiguo Reino de Dahomey , una monarquía absoluta fundada a comienzos del siglo XVII que se transformó en uno de los estados más temidos y poderosos de la región.

Durante el reinado de Gezu (1818-1858), el imperio alcanzó su esplendor militar, respaldado por las "Amazonas de Dahomey", un temido cuerpo del ejército integrado exclusivamente por mujeres guerreras ("Ahosi") que custodiaban al rey y protegían las fronteras.

Dahomey fue un pueblo volcado a la conquista, aunque también tuvo una participación activa y oscura en el tráfico transatlántico de personas, vendiendo prisioneros a los europeos a cambio de armas. Esto hizo que su franja costera fuera conocida como la "Costa de los esclavos".

Tras ser colonizado por Francia a fines del siglo XIX y atravesar décadas de dominio colonial, logró su independencia en 1960. Luego de sufrir varios golpes de Estado y un régimen marxista-leninista que lo rebautizó como Benín en 1975, en 1990 se transformó en una de las primeras y más estables democracias de la región.

Curiosidades de Benín hoy

A pesar de su superficie acotada, en Benín conviven más de 50 grupos étnicos y se hablan cerca de 50 lenguas distintas, aunque el francés se mantiene como idioma oficial. Esta combinación de tradiciones hace que la sociedad beninesa sea una de las más diversas y coloridas de África.

Entre sus particularidades más llamativas y datos culturales se destacan:

La cuna del vudú : En Benín se le conoce como Vodun y está reconocida legalmente como una religión oficial, celebrando su Día Nacional cada 10 de enero

: En Benín se le conoce como Vodun y está reconocida legalmente como una religión oficial, celebrando su Día Nacional cada 10 de enero Santuario de serpientes : Las pitones reales son veneradas como divinidades. En la ciudad de Ouidah existe el famoso "Templo de las Pitones", donde habitan 50 ejemplares adultos.

: Las pitones reales son veneradas como divinidades. En la ciudad de Ouidah existe el famoso "Templo de las Pitones", donde habitan 50 ejemplares adultos. Demografía joven : De sus 15 millones de habitantes, el 65% es menor de 25 años y la edad promedio nacional es de apenas 18 años.

: De sus 15 millones de habitantes, el 65% es menor de 25 años y la edad promedio nacional es de apenas 18 años. Atractivos y leyendas: Aloja tesoros como la ciudad palafítica de Ganvié (bautizada la "Venecia de África"), los palacios reales de Abomey y personalidades reconocidas mundialmente como la música Angélique Kidjo o el actor Djimon Hounsou.

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Argentina - Benín: el último partido de Messi

La Selección argentina se medirá a Los Guepardos esta noche desde las 20 horas en el Estadio Monumental. El encuentro no solo cerrará la ventana internacional de amistosos para la Scaloneta, sino que será el último partido para Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste.

La previa comenzará temprano desde las 17:30 con un cronograma cargado de espectáculos en vivo con las actuaciones de Seba Mendoza, Román el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. Tras el pitazo final, la fiesta de despedida continuará con Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, un show de drones con pirotecnia y un cierre musical sorpresa.