Tesla suma una función de emergencia para escapar de un Supercharger: cómo funciona

La marca habilitó una función que permite arrancar con el auto todavía conectado al cargador. Cómo funciona y qué daños puede provocar.

Tesla incorporó una nueva función de seguridad denominada Emergency Drive Away , que permite poner el vehículo en movimiento, aunque todavía esté conectado a un Supercharger. La herramienta fue presentada como una alternativa para situaciones de emergencia en las que el conductor necesita abandonar rápidamente el lugar.

La actualización comenzó a implementarse en Estados Unidos y permite anular el bloqueo que normalmente impide seleccionar la marcha cuando el cable de carga está conectado. La medida surgió después de pedidos de propietarios, tras un tiroteo ocurrido en una estación de carga de Tesla en Twin Falls, Idaho .

Hasta ahora, un Tesla conectado a un Supercharger no podía pasar de la posición de estacionamiento a la marcha . Para retirarse, el conductor debía interrumpir la carga y liberar primero el conector, una operación que requiere permanecer dentro o cerca del vehículo durante algunos segundos.

Con Emergency Drive Away , el conductor puede seleccionar la posición D mientras el cable continúa conectado. El sistema muestra una advertencia específica y solicita confirmar que se trata de una situación de emergencia antes de permitir la maniobra.

Una vez activada la función, el vehículo puede avanzar y separarse físicamente del cargador. Tesla aclara que el procedimiento no está diseñado para una desconexión normal y que utilizarlo puede provocar daños tanto en el vehículo como en el Supercharger.

Por qué Tesla incorporó esta función de seguridad

La nueva herramienta apareció después del ataque registrado en Twin Falls, Idaho, donde personas que se encontraban en vehículos Tesla fueron atacadas mientras utilizaban una estación Supercharger. El episodio generó pedidos de usuarios que reclamaron una forma de escapar sin tener que bajar del auto para liberar el cable.

Tesla no vinculó expresamente la actualización con ese episodio en su anuncio, pero la función fue presentada apenas dos meses después y responde a una situación concreta: permitir que una persona pueda alejarse de una estación de carga si permanecer allí representa un peligro inmediato.

La compañía también estableció límites para evitar que el mecanismo se utilice como una forma habitual de finalizar una carga. El sistema registra su utilización y Tesla advierte que el uso deliberado o indebido puede generar penalizaciones adicionales, además del posible daño al auto y al cargador.

Qué modelos pueden usar Emergency Drive Away

La función comenzó a distribuirse mediante la actualización de software 2026.38.3 y, por el momento, está disponible en los Superchargers de Estados Unidos. Tesla indicó que funciona en la red estadounidense sin requerir modificaciones específicas en los cargadores.

No todos los vehículos son compatibles. Según la información disponible, los Model S y Model X fabricados antes de 2021 quedan fuera de esta función. Tesla tampoco anunció todavía una fecha concreta para extender Emergency Drive Away a otros mercados.

La incorporación representa un cambio particular en la estrategia de seguridad de Tesla: ante una situación extrema, el sistema prioriza que el conductor pueda alejarse rápidamente incluso si eso implica dañar el cable, el puerto de carga o el propio Supercharger. La herramienta, por lo tanto, no reemplaza los procedimientos habituales de desconexión y está pensada exclusivamente como una salida de emergencia.