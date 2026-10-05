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5 de octubre 2026 - 09:04

El auto que se mantiene líder y sostiene su dominio en el mercado de usados

Las transferencias de vehículos de segunda mano crecieron en septiembre y marcaron uno de los mejores registros históricos. El volumen mensual repuntó frente a agosto, aunque el acumulado aún queda por debajo de 2025.

Las ventas de autos usados continúan en alza&nbsp;

Las ventas de autos usados continúan en alza 

Foto: Infobae

El mercado de autos usados volvió a mostrar dinamismo en septiembre y dejó un dato relevante: se registraron 170.768 transferencias, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El número implicó una suba del 10% frente a agosto, cuando se habían contabilizado 155.246 operaciones.

En términos históricos, el resultado posiciona al mes como uno de los más altos de las últimas tres décadas, reflejando la vigencia del canal de usados como alternativa frente al costo de los 0km.

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La comparación interanual se mantuvo prácticamente sin cambios. En septiembre de 2025 se habían registrado 171.364 unidades, por lo que la diferencia fue apenas del 0,35% negativa.

En términos históricos, el resultado posiciona al mes como uno de los más altos de las últimas tres décadas, reflejando la vigencia del canal de usados como alternativa frente al costo de los 0km.

En términos históricos, el resultado posiciona al mes como uno de los más altos de las últimas tres décadas, reflejando la vigencia del canal de usados como alternativa frente al costo de los 0km.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el sector alcanzó 1,37 millones de unidades transferidas, todavía por debajo del volumen registrado en el mismo período del año pasado.

Ranking de usados: liderazgo sin cambios

En el detalle por modelos, el liderazgo se mantiene sin sobresaltos. El Volkswagen Gol y Trend volvió a ubicarse en lo más alto del ranking, con 9.291 unidades, consolidando su histórico dominio en el mercado de segunda mano.

En segundo lugar se posicionó la Toyota Hilux, con 6.443 operaciones, mientras que la Volkswagen Amarok completó el podio con 4.771 unidades.

El resto del top 10 mostró una fuerte presencia de pickups y modelos de volumen, reflejando las preferencias del mercado:

  1. Volkswagen Gol y Trend: 9.291
  2. Toyota Hilux: 6.443
  3. Volkswagen Amarok: 4.771
  4. Ford Ranger: 4.724
  5. Chevrolet Corsa y Classic: 4.671
  6. Peugeot 208: 3.898
  7. Ford EcoSport: 3.394
  8. Toyota Corolla: 3.291
  9. Ford Ka: 3.118
  10. Fiat Palio: 3.036

El desempeño de septiembre confirma que, más allá de la evolución del mercado de 0km, los usados siguen siendo un pilar clave del sector automotor argentino, con un nivel de actividad que se mantiene elevado y con modelos consolidados que sostienen su liderazgo mes a mes.

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