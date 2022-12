“Avatar 2”: en 10 días ya recaudó en el mundo u$s855 millones

Después de 10 días de exhibiciones, “Avatar: La forma del agua”, la superproducción de Disney y 20th Century, es la quinta película más taquillera del año a nivel mundial, con 855 millones de dólares de recaudación mundial. Hasta la fecha, la secuela del film de James Cameron ha generado 253,7 millones de dólares en la taquilla nacional y 600 millones en la internacional. En su propio país, los analistas de la industria esperaban cifras más altas, pero las duras condiciones meteorológicas invernales y el aumento de los casos de covid (lo cual también se reprodujo en otros países) jugaron en contra. Para finales de año, la película, que tuvo un presupuesto de 350 millones de dólares, aspira a superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. Es un hito que sólo otras dos películas, “Top Gun: Maverick” y “Jurassic World Dominion”, han logrado alcanzar en 2022. Fuera de los EE.UU., “Avatar 2” obtuvo de la mayor recaudación en China con 100,5 millones de dólares, seguida de Corea con 53 millones, Francia con 52,3 millones, India con 37 millones y Alemania con 35,7 millones. Hay varias razones por las que la continuación de la película tendrá dificultades para alcanzar las marcas de su predecesora, que es el estreno más taquillero de la historia con 2.970 millones de dólares en todo el mundo. Por un lado, la taquilla mundial no se ha recuperado del todo de la pandemia, y mercados importantes como China están experimentando un rebrote del virus. Además, la secuela no se estrenará en Rusia, donde la original recaudó 116 millones de dólares.

Imax ha aportado una parte de las ventas mundiales de entradas, con 97 millones de dólares procedentes de las pantallas premium de la compañía. Al igual que en la original, se espera que las entradas Imax y 3D más caras impulsen los ingresos globales de “Avatar 2”. “’La película está mostrando la repercusión en la taquilla mundial que esperábamos, en particular con su fenomenal rendimiento a nivel internacional, donde varios mercados clave aumentaron sus recaudaciones respecto al fin de semana de estreno”, dijo Rich Gelfond, CEO de Imax.