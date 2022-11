Bajar un cambio: filosofía “slow” y cero al volante

Tomarse un momento de pausa en nuestras rutinas es necesario para reflexionar, descansar y seguir adelante. El día a día nos lleva a vivir una vorágine cotidiana para cumplir metas que sin dudas son esenciales para lograr nuestro progreso personal, profesional y familiar, pero a la vez vemos tendencias en las personas que buscan frenar, reflexionar y a partir de ahí tomar decisiones más introspectivamente para disfrutar más conscientemente. Los que me conocen saben que justamente esto último es un gran desafío para mí. Me apasiona mi trabajo y realmente logro disfrutar de lo que hago día a día. Pero es también necesario poder desacelerar y frenar, recargar energía para luego volver al ritmo que mis obligaciones me demandan.