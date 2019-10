Batalla judicial por lugar de Quiroga en lista de senadores

El sábado, tras la muerte de “Pechi” Quiroga, la Justicia electoral intimó al espacio Juntos por el Cambio para que en el plazo de dos horas reemplazara la candidatura de Quiroga por la de Pablo Cervi, el candidato del mismo género que lo seguía en la grilla, y emitió una resolución para que el partido presentara nuevas boletas. Sin embargo, el apoderado de Juntos por el Cambio en Neuquén, Damián Canuto, acreditó la imposibilidad material de presentar las reimpresiones modificadas. Así, la Justicia electoral resolvió habilitar las boletas que llevan la cara y el nombre del Quiroga como candidato a senador.

Sin embargo, la senadora Lucila Crexell apeló la resolución de la jueza Pandolfi que ordenó que Cervi sea quien reemplace a Quiroga. “Es una decisión que no la tomé en lo personal sino con varias personas del espacio. Si no apelo dejo consentida una sentencia arbitraria que sienta un precedente que lesiona los derechos electorales de las mujeres”, explicó Crexell, quien busca renovar su banca, a la que había accedido por el MPN. La senadora sostuvo que “lo que corresponde en este caso es aplicar directamente el Código Electoral Nacional en su artículo 61, que establece un mecanismo de corrimiento de lista de titulares y que un candidato suplente no puede estar en mejores condiciones que un candidato titular oficializado en lista firme”.

El planteo judicial de Crexell fue cuestionado por su colega en el Senado, Guillermo Pereyra. Por un lado, un castigo por la mudanza del MPN a la alianza macrista. Pero también porque el líder gremial debe descontarle a Juntos por el Cambio unos 14 mil votos para renovar su banca por otros seis años.

“Crexell entró al Senado de la mano mía. Pido disculpas al electorado de Neuquén por quien llevé al Senado. No cumplió su rol como senadora, se dedicó a viajar. No ha hecho nada”, disparó Pereyra

Además de las bancas de Pereyra y Crexell, también se renovará la de Marcelo Fuentes, del FpV. En Diputados, habrá en juego dos de los cinco escaños que tiene la provincia.

En Chaco, en tanto, el electo gobernador Jorge Capitanich mantiene su candidatura también al Senado, tras haber vencido en las PASO nacionales al actual mandatario Domingo Peppo, en un duelo para medir fuerzas. Pero en el entorno del exjefe de Gabinete de Cristina de Kirchner garantizaron que no asumirá su banca ya que ocupará su cargo en el Ejecutivo provincial. Un hecho que intuyen en la oposición pero que no podrán evitar pese a las denuncias de la candidatura testimonial.

En ese caso, habrá un corrimiento lineal de la lista: María Inés Pilatti Vergara ingresará por la segunda banca (si el Frente de Todos repite la performance de agosto) y el lugar de Capitanich será para el primer suplente de la ristra, Antonio Rodas. La justicia desestimó el planteo de Peppo, derrotado en internas, de ocupar el lugar de Rodas de primer senador suplente en representación de la minoría.