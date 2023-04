Belafonte fue pop star y activista negro pionero

El calipso de Belafonte, un género de música caribeña que bebía de las influencias de África Occidental y Francia, lo impulsó a la fama en un contexto de prosperidad y urbanización tras la Segunda Guerra Mundial. Su tercer álbum, titulado “Calypso” (1956), se convirtió en el primer LP que vendió más de un millón de copias en Estados Unidos. El álbum incluía la que se convirtió en la canción emblemática de Belafonte, “Day-O (The Banana Boat Song)”. una incitación a la rebelión de los trabajadores que exigían salarios justos. En 1957 protagonizó la película “Island in the Sun”, en la que interpretaba a un político negro en una isla ficticia que tiene una relación amorosa con una mujer de la élite blanca, una de las primeras producciones de Hollywood sobre relaciones interraciales. En 1954, se convirtió en el primer afroestadounidense en ganar un premio Tony, por su papel en el musical de Broadway “John Murray Anderson’s Almanac”. Seis años después repitió el logro al ganar un premio Emmy por “Tonight with Belafonte”, su programa musical de televisión. También ganó tres Grammy. Uno de sus grandes papeles en el cine fue en la versión negra de la ópera “Carmen” de Bizet, que en 1954 dirigió Otto Preminger con el título de “Carmen Jones”.