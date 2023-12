Campanella: “Sufro hasta en lo personal la caída del cine en sala”

P.: Por lo que cuenta primero se determina el país donde filmar y en función de eso se escribe el guión.

J.C.: La idea original era que el idioma fuera castellano y cada temporada en un pueblo de un país distinto. Nos nutrimos de la cultura del país en cuestión y pensamos no sólo en la verosimilitud de la historia sino en la idiosincrasia.

P.: Rodó para Paramount en España junto con su productora 100 bares, ¿qué pasa con el rodaje en la Argentina que frena a las plataformas y productoras a filmar en el país?

J.C.: Espero que la próxima temporada pueda ser acá. Hay muchos temas que hacen a una serie global pensada para América Latina, los públicos, las posibilidades de filmar, el deseo de poder hacerlo en el país siempre está.

P.: En ese sentido desde sindicatos buscan que las plataformas tengan, por ley, un porcentaje de producción local. ¿Qué opina?

J.C.: Me parece difícil regular algo en lo que no tiene injerencia el Estado, no sé desde qué lugar se pueda pensar.

P.: ¿Sigue sosteniendo que no hará cine si las películas tienen poca vida en las salas?

J.C.: Hacer cine es lo mío, es lo que me apasiona, pero tengo una crisis hasta personal, la gente ha dejado de ir al cine. Se les da dos o tres semanas a las películas y luego van directo a las plataformas. Veo pocas películas en TV, vi “Argentina 1985” y “Sin novedad al frente”, me parece una pena que no se advierta que se ha anulado una fuente de ingresos muy importante que es el cine. También lo atribuyo a la no formación de estrellas convocantes, eso genera un problema. Quizá haya un cambio de estructura y las plataformas se den cuenta de que no les conviene anular tan rápido la sala grande, acaso le encuentren un negocio. Pero en este momento no tengo la motivación para hacer una película.

P.: Con el teatro en cambio se potenció el público, ¿qué puede decir de su sala Politeama y su obra Parque Lezama?

J.C.: Terminó después de 1200 funciones y 10 años. Esperamos poder seguir. El teatro es irremplazable, no se puede ver en tu casa, es como el turismo: podés ver una película de París pero no es París. El teatro tiene esa magia increíble de la carcajada de 700 personas, algo que también era propio del cine y ha desaparecido. Otra de las bajas del cine es la comedia, no se hace más. “Parque Lezama” levanta el telón y a los dos minutos estás en Parque Lezama, en TV son dos actores y un cartón pintado, la gente lo siente y por eso el teatro está en auge. Tampoco es como en los ´70 cuando había 40 éxitos con funciones dobles de martes a domingos pero ha vuelto al nivel prepandemia e inclusive lo superó. No hay tecnología que lo reemplace ni manera de transmitirlo