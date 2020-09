Ni el agro pudo evitar la caída de exportaciones

*…que, según el analista Nicolás Udaquiola de AZGroup, “a mediados de año los precios del maíz habían tocado los mínimos de la década, con 120-125 dólares por tonelada, pero los chinos, que saben comprar, tomaron nota de la situación y salieron a originar en Estados Unidos para compensar una regular cosecha doméstica y para asegurar el abastecimiento de alimento al rodeo de cerdos que crece vigorosamente, luego de haber perdido el 40% de las existencias en 2019. Pero el gigante asiático está tan necesitado de grano que además de harina de soja, conmocionó también al mercado de sorgo con compras que alcanzaron un millón de toneladas en un solo día, en puertos estadounidenses, lo que equivale al 10% de la producción de la producción total de ese país. Así, el envión que le dio al mercado hace que actualmente el sorgo cotice por encima del maíz incluso, en nuestro país”, destaca el experto. Por lo tanto, el panorama es promisorio para los cereales de verano, y así lo hizo saber Jorge Bassi de Fertilizar, durante el desayuno virtual en el que se planteó que “El maíz, contraataca” y que vuelve a ser el principal grano de cosecha en la Argentina. Si bien reconoció que aún falta que mejore más la relación insumo-producto, Bassi consideró que mejoró mucho la tecnología; aumentó la producción y los cultivos se volvieron más estables. “La biotecnología amplío las fechas de siembras”, dijo. El hecho es que con los nuevos materiales, el maíz fue recuperando terreno y la soja se estancó, además de los conocidos beneficios que trae aparejada la rotación (con oleaginosas, y con ganadería/pasturas). Ahora, con nueva genética y mayor uso de fertilizantes, los rindes se potenciaron. De hecho se explicó que con 10-15 kg/ha de azufre (S) se consiguen incrementos de rinde de más de 700 kg/ha de granos mientras que con 1 ppm (parte por millón) de zinc (Zn) el aumento ronda los 600 kilos/ha, obvio siempre y cuando el fósforo (P) sea el adecuado, igual que el nitrógeno (N).Lo mismo está ocurriendo con otros fertilizantes “menores”, como el cloruro de potasio, etc. que comenzaron a incluirse también en las aplicaciones de los cultivos más completos. Aun así, Bassi reconoce que “estamos todavía a medio camino, incluso en Pergamino. Todavía se puede intensificar más y, por ende, lograr mayores rindes (siempre y cuando, haya humedad adecuada).

*…que, comparativamente, el panorama de la ganadería es más estable, y así los hicieron saber en las nuevas Jornadas que realizó el IPCVA en Salta donde, en un establecimiento con planteo integral (incluído un engorde a corral para hasta 60.000 animales, se comentaron las perspectivas para esa región y para la ganadería en general. “Se necesita más financiación y estabilidad. Igual este año va a ser récord. Ya llevamos 480.000 toneladas y más de u$s1.000 millones exportados al 30 de julio”, destacó Ulises Forte, titular del Instituto quién reconoció que “la evasión es el principal freno que tiene el desarrollo de la actividad”, al tiempo que reclamó la aplicación de la Ley Federal de Carnes. “Ahora hay que trabajar en aumentar la oferta y la productividad”, señaló el titular de la empresa anfitriona, Desdeelsur S.A. Distinta es la situación de los feed lots según sostuvieron en un desayuno de la cámara que los nuclea. Según afirmaron, están en la peor relación histórica con una brecha de 50% entre el precio de compra y el de venta. “Ahora no estamos descapitalizando. Perdemos kilos”, reconoció el titular de la Cámara, Juan Eiras., a pesar que destacó que el consumo local de gordo sigue bastante sostenido y que la exportación tracciona, habiéndose cumplido hasta el cupo de 20.000 toneladas a EE.UU.. Sin embargo, el hecho de que la invernada se haya convertido en una “reserva de valor”, y que falten terneros, determina que la cría esté muy sostenida, mientras que no es posible aumentar los precios en la carnicería, lo que deja a los eslabones intermedios en una situación crítica, al menos, hasta que sea posible actualizar los precios de venta de la carne al público. Ya lo había adelantado Ignacio Iriarte también “si se paga $145 el kilo de ternero más gastos, y se vende a $110 menos costos, la ecuación no cierra”. Para colmo, también está subiendo el precio del maíz que es uno de los principales insumos del feed lot., de los cuales ya hay 1.200 establecimientos en el país, que proveyeron el 6% de la oferta total de carne vacuna el año pasado. En medio, algunos comentaban la nueva apertura a Ucrania gestionada por el Senasa y la embajada argentina en Kiev; la suspensión temporaria de Israel por el Año Nuevo Junio y el viaje de los rabinos, y también la postergación del acuerdo con China por los cerdos, al que se le agregará un capítulo ambiental. En tal sentido, en Salta, se destacó mucho la posibilidad de convertir el maíz que se produce en la región en carne de cerdo, y también en la necesidad de con seguir definitivamente, la salida al Pacífico (hacia Asia) que va a potenciar todas estas opciones productivas.