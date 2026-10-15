Inteligencia artificial en el agro: la empresa argentina que transforma datos del campo en negocios

Dymaxion, compañía del grupo GDM, desarrolla soluciones tecnológicas para la industria de semillas, insumos y maquinaria agrícola. Ya trabaja con empresas líderes de Estados Unidos y apuesta a mejorar la competitividad del sector mediante el análisis de datos.

Uno de los principales desarrollos de la compañía es Optimus, una plataforma que integra inteligencia artificial y ciencia de datos específicamente para la actividad agropecuaria.

La incorporación de inteligencia artificial al agro avanza mucho más allá de la automatización de tareas o el uso de maquinaria inteligente. En una actividad en la que cada decisión productiva tiene impacto sobre los costos y los resultados, la información que se genera en los lotes, los ensayos agrícolas y los equipos comienza a convertirse en un activo estratégico para las empresas. En ese negocio busca ganar terreno Dymaxion, una compañía argentina que desarrolla tecnología para transformar datos agronómicos en herramientas de gestión y nuevas oportunidades comerciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La empresa forma parte de GDM, el grupo de agronegocios de origen argentino con presencia internacional, y trabaja principalmente con compañías de semillas, fertilizantes, productos para protección de cultivos y fabricantes de maquinaria agrícola . Su propuesta apunta a resolver un desafío que atraviesa a toda la cadena: cómo aprovechar la enorme cantidad de información disponible para mejorar productos, reducir ineficiencias y tomar decisiones con mayor precisión.

El negocio ya tiene alcance internacional. Dymaxion trabaja con importantes compañías semilleras de Estados Unidos en procesos de desarrollo, evaluación y posicionamiento de productos. Entre las tecnologías que utiliza aparecen el análisis automatizado de ensayos, la visión por computadora y el fenotipado mediante drones, herramientas que permiten estudiar las características y el comportamiento de los cultivos.

También desarrolla soluciones para algunas de las principales fabricantes de maquinaria agrícola del mundo. En este segmento, el objetivo es aprovechar los datos que generan los equipos durante su funcionamiento y convertirlos en información útil tanto para los distribuidores como para los productores.

Uno de los principales desarrollos de la compañía es Optimus, u na plataforma que integra inteligencia artificial y ciencia de datos específicamente para la actividad agropecuaria.

La herramienta comenzó como un prototipo destinado al análisis de ensayos agrícolas, pero con el tiempo evolucionó hacia una plataforma con aplicaciones en diferentes etapas del negocio.

Su funcionamiento parte de información que ya se genera en el campo y que, en muchos casos, puede aprovecharse mejor. Por ejemplo, permite evaluar cómo respondió una determinada semilla en distintos ambientes, comparar prácticas de manejo o analizar el comportamiento de los cultivos en una región productiva.

La plataforma cuenta con tres herramientas principales. Optimus Notes está orientada a organizar y analizar resultados de ensayos, una tarea relevante para las empresas que desarrollan y comercializan nuevos productos agrícolas.

Por su parte, Optimus Farm permite estudiar el comportamiento de los cultivos y las prácticas de manejo a escala productiva, mientras que Optimus Radar incorpora información satelital, climática y agronómica para detectar patrones, identificar riesgos y evaluar oportunidades en distintas regiones.

Esta combinación de herramientas busca facilitar el trabajo de los equipos técnicos y comerciales de las empresas, que necesitan procesar grandes volúmenes de información para definir estrategias de desarrollo, producción y comercialización.

Del desarrollo de semillas a la maquinaria: dónde está el negocio de los datos

El avance de estas tecnologías abre nuevas posibilidades para distintos segmentos de la industria agropecuaria. En el caso de las semilleras, contar con información más precisa sobre el desempeño de los productos permite mejorar su evaluación y posicionamiento comercial, especialmente cuando se trabaja con diferentes condiciones ambientales y regiones productivas.

Para las compañías de maquinaria agrícola, el potencial está en los datos que generan los propios equipos. Esa información puede utilizarse para desarrollar nuevos servicios y ofrecer herramientas de análisis a distribuidores y productores.

En ambos casos, el desafío no pasa solamente por incorporar inteligencia artificial, sino por integrarla a procesos que ya existen dentro de las empresas.

La estrategia de Dymaxion se apoya precisamente en esa combinación entre conocimiento agronómico y desarrollo tecnológico. La compañía busca que sus soluciones puedan adaptarse a las necesidades de cada negocio, sin reemplazar la experiencia de los profesionales que trabajan en el sector.

Dymaxion forma parte de GDM, el grupo de agronegocios de origen argentino con presencia internacional. Esa vinculación le permite conocer de cerca las necesidades de la industria, aunque la compañía desarrolla sus propias soluciones tecnológicas y trabaja con empresas de distintos segmentos y mercados.

Con proyectos en marcha junto a semilleras estadounidenses y fabricantes internacionales de maquinaria agrícola, la empresa busca ampliar el uso de sus herramientas de inteligencia artificial en una industria que genera cada vez más información, pero que todavía tiene mucho por aprovechar de esos datos.