La compañía que está en concurso de acreedores desde febrero del año pasado solicitó autorización judicial para vender Cánepa Hermanos y un establecimiento en Chivilcoy a Molinos Fénix por u$s5,5 millones.

Los Grobo busca concentrar sus operaciones en el negocio de granos mientras avanza en la reestructuración de su deuda.

Tras alcanzar un acuerdo con la brasileña Amaggi para la operación de 15 plantas de acopio y presentar su propuesta de pago a los acreedores quirografarios, Los Grobo Agropecuaria avanza ahora en la reestructuración de su deuda bancaria. La compañía solicitó autorización a la Justicia para vender su participación en la empresa molinera Cánepa Hermanos y un establecimiento de almacenamiento de granos ubicado en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en una operación valuada en u$s5,5 millones .

Según surge de la presentación judicial a la que accedió Ámbito, realizada el pasado 20 de noviembre en el marco del concurso preventivo de acreedores, la venta de estos activos constituye una de las condiciones exigidas por los bancos para avanzar en la reestructuración de un préstamo sindicado otorgado en 2019. El entendimiento contempla destinar u$s5 millones a la cancelación parcial de esas obligaciones y evitar eventuales ejecuciones hipotecarias sobre otras plantas que resultan necesarias para la continuidad de la actividad de la compañía.

La operación comprende la totalidad del paquete accionario de Cánepa Hermanos, distribuido entre Los Grobo Agropecuaria, que posee el 49%, y Grupo Los Grobo, titular del restante 51%. El comprador es Molinos Fénix , una empresa que cuenta con establecimientos industriales en Córdoba y Buenos Aires y que desde febrero de 2025 tiene a su cargo el gerenciamiento del molino de Chivilcoy.

En el escrito, firmado por Gabriel Fissore, apoderado de Los Grobo Agropecuaria, la compañía solicitó al Juzgado Nacional en lo Comercial N°12 que autorice la venta de los activos, la celebración de un acuerdo de no competencia y la cesión de los derechos de cobro a las entidades financieras, además del levantamiento de la inhibición general de bienes a los efectos de concretar la transferencia del inmueble.

Cánepa Hermanos se dedica a la molienda para la elaboración de harinas y premezclas. Su incorporación al grupo respondió a una estrategia de diversificación de negocios que Los Grobo busca ahora revertir para concentrar sus recursos en la comercialización de granos.

Según explicó la compañía en el expediente judicial, la empresa molinera se vio perjudicada por la situación del sector agropecuario y el posterior ingreso en concurso preventivo de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina.

Cánepa afronta “dificultades serias para conseguir capital de trabajo que sus accionistas no le pueden aportar”, según detalló la concursada en su presentación. Es por eso que el molino se encuentra actualmente alquilado y administrado por quienes buscan adquirirlo.

La compraventa se realizará bajo la modalidad de “tranquera cerrada” y comprende tres acuerdos simultáneos. Por un lado, la adquisición del 100% de las acciones de Cánepa Hermanos; por otro, la transferencia a esa sociedad de la planta de acopio de Chivilcoy y, finalmente, la firma de un compromiso de no competencia por parte de Los Grobo.

La planta de almacenamiento de granos, ubicada en la intersección de la avenida Mitre y Grito de Alcorta, había sido adquirida por Los Grobo Agropecuaria a la propia Cánepa en octubre de 2007. De los u$s5,5 millones pactados entre las partes, u$s1,975 millones corresponden a la totalidad del paquete accionario de Cánepa Hermanos, u$s3 millones a la planta de acopio y u$s525.000 al acuerdo de no competencia. A estos importes se sumarán u$s242.550 correspondientes al IVA aplicable sobre determinados bienes del establecimiento.

El esquema de pago contempla un desembolso inicial de u$s1 millón y cinco cuotas anuales y consecutivas de u$s900.000. El saldo pendiente devengará un interés del 6% anual, que será abonado trimestralmente.

Como parte del entendimiento, Los Grobo se comprometerá durante cinco años a no desarrollar actividades que compitan directamente con los negocios de Cánepa en la Argentina, divulgar información confidencial de la empresa ni realizar inversiones o celebrar acuerdos con competidores que puedan afectar sustancialmente su actividad.

En su presentación ante la Justicia, la compañía sostuvo que Cánepa “no resulta indispensable para el giro ordinario de la concursada, sino que operaba como una unidad de negocio ajena en el marco de la diversificación oportunamente intentada”.

Los bancos que ya dieron su conformidad

El destino de los fondos provenientes de la operación fue uno de los puntos centrales de la presentación judicial. Los Grobo obtuvo el 11 de junio de 2019 un préstamo sindicado de siete entidades financieras, respaldado por un esquema de garantías que incluye hipotecas, cesiones en garantía, un fideicomiso y fianzas.

Los créditos de estas entidades fueron admitidos con privilegio especial en la resolución verificatoria dictada el 20 de noviembre de 2025, en el marco del concurso preventivo.

A diferencia de los activos que ahora busca vender la compañía, los inmuebles hipotecados a favor de los bancos están destinados a su actividad principal. Por eso, alcanzar un acuerdo con las entidades financieras resulta clave para preservar parte de su infraestructura operativa.

Según argumentó Los Grobo en el expediente, los bancos se encontrarían en condiciones de rematar los bienes gravados, una situación que perjudicaría la continuidad de sus operaciones.

“Existe un principio de acuerdo con los Bancos para la reestructuración de la deuda”, señaló la compañía en el escrito judicial, en el que explicó que las entidades exigieron que el producido de la venta de las acciones de Cánepa y de la planta de acopio de Chivilcoy se aplique a la cancelación parcial de sus créditos.

El mecanismo prevé destinar u$s5 millones a reducir esas obligaciones. Los bancos recibirán u$s500.000 al momento del cierre de la operación y los restantes u$s4,5 millones mediante la cesión de los derechos de cobro correspondientes a las cinco cuotas anuales que deberán abonar los compradores.

Según surge de documentación incorporada al expediente judicial, Banco Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro y Banco Industrial (BIND) ya manifestaron su conformidad con la venta. En el caso del Banco Provincia, su Gerencia General también se había expedido favorablemente, aunque al momento de la presentación restaba la aprobación de su Directorio, que tenía previsto tratar el asunto el 24 de noviembre.

Las conformidades están sujetas a la instrumentación y firma de los acuerdos definitivos. En el proceso de reestructuración de deuda de Los Grobo y Agrofina intervienen el estudio Alegría Buey Fernández Fissore & Montemerlo como asesor legal y F&G Advisors como asesor financiero.

operación. Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, bajo la lupa de Fix.

Los Grobo avanza en tres frentes para salir del concurso

La salida del negocio molinero se suma a una serie de operaciones que Los Grobo viene impulsando para reorganizar su estructura y avanzar hacia la salida del concurso preventivo de acreedores, iniciado en febrero de 2025.

Tal como informó Ámbito, la compañía alcanzó recientemente un acuerdo con el gigante brasileño Amaggi para cederle la operación de sus 15 plantas de acopio durante 2027 y 2028, a cambio de una contraprestación fija de u$s9,56 millones, además de componentes variables vinculados a la actividad. El entendimiento también contempla la transferencia de más de 200 trabajadores, con reconocimiento de su antigüedad y condiciones laborales.

Ese convenio también se encuentra pendiente de autorización judicial. La sindicatura solicitó documentación adicional y aclaraciones sobre determinados aspectos del acuerdo. En paralelo, la semana pasada, la compañía formalizó su propuesta de pago a los acreedores quirografarios, casi tres meses antes del vencimiento del período de exclusividad.

El esquema contempla tres alternativas. La primera propone una quita del 85% y un único desembolso; la segunda, una reducción del 65% y cuatro cuotas anuales, mientras que la tercera ofrece recuperar la totalidad del capital reconocido, con un interés del 1% anual y un cronograma cuyo último vencimiento se produciría 15 años después de la homologación firme del acuerdo. Esta última opción está sujeta a un cupo de u$s20 millones.

Mientras avanza con el acuerdo con Amaggi y la negociación de su deuda bancaria, Los Grobo tiene hasta el 16 de febrero de 2027 para conseguir la adhesión de las mayorías de acreedores quirografarios que exige la ley y obtener así la homologación judicial de su propuesta de pago.