El Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro todos los meses desde hace más de diez años dejó una conclusión tan contundente como incómoda para la política agroindustrial: casi la mitad de las producciones del interior vivió estructuralmente en crisis durante toda la última década, aun en años de altos precios internacionales y récord exportador. Vitivinicultura y cítricos dulces lideran ese ranking negativo, con cerca del 70% de los meses en rojo, seguidos por lechería y arroz (63%) y luego ovinos, peras y manzanas y papa, todos por encima del 55% del período en situación crítica.
La otra cara del boom agroexportador: una década de economías regionales en rojo
Un informe de Coninagro revela que 8 de 19 actividades pasaron más del 50% del tiempo en crisis mientras el agro exportó en 2025 muy por encima del promedio histórico.
La foto de noviembre de 2025 no mejora ese diagnóstico estructural. Según el último relevamiento de la entidad, hubo 5 actividades en verde, 8 en amarillo y 6 en rojo, con un dato que encendió una señal de alerta adicional: la avicultura cayó de verde a amarillo, reflejando un deterioro simultáneo del negocio y del mercado.
En rojo quedaron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón, actividades en las que, de acuerdo con Coninagro, los precios que reciben los productores quedaron por debajo de la inflación y del aumento de los costos, licuando márgenes y bloqueando cualquier proceso de recuperación sostenida. En contraste, bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel lograron ubicarse en verde gracias a precios que superaron a la inflación, combinados con un buen desempeño exportador y señales productivas positivas.
La paradoja exportadora: récord de dólares, crisis en el territorio
El informe muestra una de las mayores contradicciones del agro argentino reciente. Entre enero y noviembre de 2025, las 19 actividades relevadas por Coninagro exportaron u$s54.193 millones, un salto del 65% frente al promedio de la última década, que se ubicaba en u$s32.802 millones. Sin embargo, tres de cada cuatro dólares provinieron del complejo granario, mientras que el 9,4% lo aportó el sector bovino y solo el 14,6% —unos u$s7.912 millones— quedó en manos del conjunto de las economías regionales.
El desbalance también se replica en las importaciones. En el mismo período, las compras externas totalizaron u$s3.145 millones, con el 72% explicado por granos, seguidos por forestal (9%), porcinos (4%) y algodón (3%), lo que refuerza la presión competitiva sobre producciones locales con costos en alza y baja escala.
Cuando se mira la dinámica sector por sector, el mapa es todavía más heterogéneo. Tabaco fue el gran ganador del año, con u$s590 millones exportados, un 293% por encima de su promedio histórico, seguido por arroz (u$s414 millones, +181%), forestal (u$s148 millones, +154%) y el complejo lácteo, que llegó a u$s1.621 millones, un 129% más que en 2016–2024. En el extremo opuesto, la avicultura fue la única actividad con una caída relevante, al exportar u$s87 millones, un 64% menos que su promedio de largo plazo.
Ese retroceso explica en buena medida su paso de verde a amarillo. Coninagro detalló que en los últimos doce meses los precios de carne y huevos subieron solo 16%, frente a una inflación del 31%, mientras que las exportaciones cayeron 13% y las importaciones crecieron 12%, aun cuando el consumo interno avanzó apenas 1% y la producción siguió expandiéndose.
En cambio, la ganadería bovina mostró uno de los perfiles más sólidos del tablero. En noviembre, el precio del novillo y del ternero acumuló una suba interanual del 64%, duplicando la inflación, mientras que las exportaciones alcanzaron u$s4.981 millones, con un salto del 43%, y el consumo interno volvió a crecer hasta 49,3 kilos por habitante. Algo similar ocurrió con granos, donde los precios subieron 40% interanual, la producción proyectada para 2025/26 trepó a 147,7 millones de toneladas y las exportaciones llegaron a u$s45.877 millones, un 83% más que el año anterior.
El contraste con las economías en rojo es marcado. En algodón, el productor recibió en promedio $1.487 por kilo, apenas 7% más que un año atrás, muy por debajo de la inflación, mientras que las importaciones se dispararon 133%. En arroz, el precio real cayó 36% interanual, aun cuando las exportaciones crecieron 201%, reflejando que el boom externo no se traduce en mejores ingresos locales. En leche, el precio al productor subió solo 8%, con costos y salarios muy por encima, pese a que las exportaciones avanzaron 84%. Y en vino y mosto, los valores pagados crecieron 11% interanual, con consumo interno en baja y importaciones que saltaron 129%.
Así, el semáforo de Coninagro confirma que el problema de las economías regionales ya no es coyuntural sino estructural: aun en un año de dólares récord para el agro, una porción significativa del interior productivo sigue atrapada entre precios que no acompañan, costos que suben y mercados externos cada vez más competitivos, un combo que explica por qué, para muchas actividades, la última década fue mayormente roja.
