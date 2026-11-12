Santiago Blaquier cerró la compra de otro ingenio y desafía a Ledesma con una nueva marca de azúcar

Adquirió La Trinidad y el 60% de Moyco, dueña de Azucel. Con tres fábricas y más de u$s150 millones invertidos, liderará el sector por volumen de molienda.

Santiago Blaquier (izquierda) y Martín Franzini (derecha), ejecutivo y socio que se desempeña como gerente general de la firma Ingenios de Tucumán.

Lo que en febrero era una negociación avanzada terminó convirtiéndose en una de las mayores operaciones de concentración de la industria azucarera argentina. Santiago Blaquier, integrante de la familia propietaria de Ledesma, concretó la compra del Ingenio La Trinidad , una adquisición que había anticipado Ámbito , y completó la conformación de un nuevo grupo agroindustrial en Tucumán. Pero el movimiento no terminó allí: también adquirió el 60% de Moyco, propietaria de Azucel , una marca de azúcar fraccionado con la que ahora competirá directamente en el mercado de consumo masivo.

Las operaciones fueron confirmadas este jueves por Ingenios de Tucumán, la compañía que Blaquier creó a fines de 2025 tras abandonar el directorio de Ledesma. Con las compras de Concepción, La Corona y La Trinidad, el empresario acumula inversiones por más de u$s150 millones y proyecta procesar entre 6,5 millones y 7 millones de toneladas de caña de azúcar durante la próxima zafra.

Sobre una molienda nacional estimada en 25 millones de toneladas, el nuevo conglomerado podría concentrar aproximadamente una cuarta parte de la actividad del país y entre el 36% y el 39% de la producción tucumana. Por volumen de caña procesada, las proyecciones lo ubican por encima de Ledesma , la histórica compañía familiar con sede en Jujuy, que tiene una capacidad de molienda cercana a los 3,3 millones de toneladas anuales.

La expansión comenzó en diciembre de 2025, cuando Blaquier adquirió el Ingenio Concepción, uno de los establecimientos de mayor escala de Tucumán. Apenas dos meses después, Ámbito adelantó que negociaba la compra de La Trinidad , propiedad del empresario Ricardo Sixto Ansonnaud, por un monto estimado entonces en torno a u$s40 millones.

En aquel momento, las partes habían firmado una carta de intención y se encontraban realizando el proceso de revisión de activos y pasivos previo a la operación. El objetivo inicial era reunir dos complejos industriales con capacidad para procesar alrededor de 5,5 millones de toneladas de caña.

Sin embargo, durante el año apareció una tercera oportunidad. En septiembre, Ingenios de Tucumán concretó la adquisición de La Corona, un histórico establecimiento fundado en 1882, ubicado en la ciudad de Concepción y hasta entonces vinculado a la familia Arano. La transacción también comprendió el negocio de bioenergía y un esquema de arrendamiento de campos cañeros que permanecieron en manos de sus antiguos propietarios.

La operación sobre La Trinidad, en tanto, quedó postergada hasta la finalización de la zafra por cuestiones operativas y climáticas. Finalmente, el 5 de noviembre se concretó la adquisición del 100% de las acciones de Aguilares Gas S.A., sociedad propietaria del ingenio ubicado en el departamento de Chicligasta.

Según el comunicado oficial, La Trinidad es el tercer ingenio tucumano por volumen de molienda, con aproximadamente 2,2 millones de toneladas de caña por campaña. Además de la producción de azúcar, cuenta con una destilería que le permite participar del negocio del alcohol.

Las tres fábricas quedarán integradas bajo una misma conducción, con Martín Franzini, exdirector del negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma, al frente de la gestión ejecutiva.

El nuevo grupo proyecta contar con unos 2.000 empleados, distribuidos entre los establecimientos industriales y las operaciones agrícolas. También prevé trabajar entre 4.000 y 5.000 hectáreas arrendadas y disponer de una flota de 21 cosechadoras, además de tractores y otros equipos.

Uno de los compromisos asumidos por la empresa es mantener la totalidad de los puestos de trabajo de La Trinidad, como sostiene que ocurrió con las incorporaciones anteriores.

"Creemos profundamente en Tucumán, en su gente y en el potencial de la industria azucarera argentina", señaló Blaquier en el comunicado. El empresario aseguró que el objetivo es construir una actividad más competitiva, con inversiones, profesionalización y una estrategia de largo plazo.

Azucel, la marca con la que competirá directamente con Ledesma

La segunda novedad del anuncio es el desembarco en el negocio del azúcar fraccionado. A través de Ingenios del Norte S.A., el grupo adquirió el 60% de Moyco S.R.L., una empresa familiar especializada en la comercialización de azúcar para el mercado de consumo masivo.

La operación implica una asociación con Adrián Eduardo López y Ezequiel Eleas, quienes continuarán vinculados al desarrollo de la compañía. Moyco cuenta con un depósito de 7.000 metros cuadrados, diez máquinas fraccionadoras y una línea de elaboración de azúcar impalpable.

Su principal activo comercial es Azucel, una marca que ya participa del mercado argentino y que permitirá a Ingenios de Tucumán ingresar al negocio minorista sin tener que desarrollar desde cero una red de distribución y posicionamiento comercial.

La decisión representa un cambio respecto del proyecto original. Blaquier no solo busca producir azúcar, alcohol y energía a gran escala, sino también participar directamente en la comercialización de productos destinados a las góndolas, un segmento en el que Ledesma tiene una presencia histórica.

"Valoramos mucho lo que han construido en MOYCO, el posicionamiento de su marca insignia Azucel, su conocimiento del mercado y la relación que tienen con sus clientes", destacó el empresario, quien consideró que la integración permitirá complementar la producción industrial con la experiencia comercial de sus nuevos socios.

El volumen que deberá colocar el grupo ayuda a explicar la adquisición. Para la próxima zafra, Ingenios de Tucumán proyecta una producción de aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente, de las cuales prevé exportar unas 200.000 toneladas y comercializar entre 200.000 y 240.000 toneladas en el mercado interno.

A ese negocio se suma la producción de alcohol, con una comercialización estimada de entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos, equivalentes a entre 120 millones y 150 millones de litros.

En materia de exportaciones, la compañía identifica a Chile como uno de sus destinos estratégicos, por su cercanía geográfica y las oportunidades comerciales que ofrece para la producción azucarera tucumana.

La empresa Ledesma tiene ingenios en Jujuy, donde produce azúcar y otros derivados de la caña.

Un nuevo gigante azucarero frente a una Ledesma que todavía pierde dinero

La expansión de Santiago Blaquier tiene una particularidad dentro del mapa empresario argentino. El empresario construyó su propio conglomerado en la misma industria en la que su familia mantiene una posición histórica, pero mediante sociedades independientes de Ledesma.

Blaquier renunció en diciembre de 2025 al directorio de la compañía jujeña, donde participó durante casi tres décadas. Ese mismo mes constituyó Ingenios de Tucumán y avanzó con la compra de Concepción, iniciando una estrategia de inversiones propias que ahora incluye tres establecimientos industriales y una marca de azúcar destinada al consumo masivo.

El movimiento coincide con un período de dificultades para Ledesma. En su último ejercicio económico, cerrado el 31 de mayo de 2026, la compañía registró una pérdida neta de $18.437 millones, frente a los $33.539 millones del período anterior. Aunque consiguió reducir el resultado negativo casi a la mitad mediante ajustes de gastos y menores costos financieros, su principal negocio continuó deteriorándose.

En concreto, la unidad de Azúcar y Alcohol perdió $25.961 millones, frente a los $21.273 millones del ejercicio anterior, mientras que sus ingresos retrocedieron de $551.171 millones a $515.304 millones.

La compañía consiguió, sin embargo, incrementar los volúmenes comercializados. Vendió 477.730 toneladas de azúcar, un 7% más que un año antes, y las exportaciones alcanzaron las 248.200 toneladas. También creció su presencia en el mercado fraccionado: las marcas Ledesma Clásica y Superior comercializaron 105.524 toneladas, con una mejora del 18%, mientras que Dominó aumentó sus ventas un 52%, hasta casi 14.000 toneladas.

Es precisamente en ese segmento donde Blaquier busca ganar terreno con Azucel. La incorporación de Moyco le permitirá competir con las marcas de Ledesma en un mercado caracterizado por una fuerte competencia y márgenes ajustados, según reconoció la propia compañía jujeña en su último balance.

Con las tres adquisiciones, Ingenios de Tucumán se posiciona como el mayor grupo azucarero de la Argentina por volumen de molienda proyectado. Para la próxima zafra, la compañía estima procesar entre 6,5 millones y 7 millones de toneladas de caña, prácticamente el doble de la capacidad de Ledesma, que ronda los 3,3 millones de toneladas anuales. Ese volumen representaría cerca del 25% de la molienda nacional y permitiría producir unas 650.000 toneladas de azúcar equivalente.

De cumplirse esas previsiones, el grupo de Blaquier alcanzará una escala de molienda superior a la de la histórica empresa familiar, aunque deberá demostrar que puede convertir ese volumen en rentabilidad en un mercado donde los precios, los costos industriales y la competencia comercial siguen condicionando los resultados.

La nueva estructura también modifica la competencia con otros grandes jugadores, como Compañía Azucarera Los Balcanes, que procesa alrededor de 4 millones de toneladas de caña.

En definitiva, con las últimas adquisiciones, Blaquier deja de ser un inversor que compra ingenios para convertirse en un empresario con presencia en toda la cadena azucarera, desde la molienda y la producción de alcohol hasta las exportaciones y la comercialización minorista.