Los Grobo entrega la operación de sus 15 plantas de acopio al gigante brasileño Amaggi

El acuerdo tendrá una duración de dos años y abarca instalaciones con capacidad para almacenar 323.200 toneladas de granos. La firma brasileña, uno de sus principales acreedores, pagará casi u$s9,6 millones en alquileres y absorberá a más de 200 trabajadores.

Los Grobo Agropecuaria acordó entregar durante los próximos dos años la operación de su red de 15 plantas de acopio al gigante brasileño Amaggi , uno de sus principales acreedores y socio comercial desde mediados de 2025. Las instalaciones tienen capacidad para almacenar 323.200 toneladas de granos y el convenio representa un cambio importante en el funcionamiento del negocio de la compañía argentina. Amaggi pasará de colaborar en la originación y comercialización de granos a hacerse cargo también de las plantas y canalizar todas las compras de granos e insumos , mientras Los Grobo conservará la propiedad de sus ocho establecimientos propios y concentrará sus recursos en la actividad comercial. El nuevo esquema comenzará en enero de 2027, una vez que obtenga la autorización judicial correspondiente.

El contrato contempla ingresos fijos para Los Grobo por casi u$s9,6 millones durante los próximos dos años , correspondientes al alquiler de ocho plantas propias y un espacio de oficinas. Según el documento, al que accedió este medio, Amaggi pagará un canon mensual de u$s398.326. Además, asumirá los contratos de otras siete instalaciones que la agropecuaria argentina alquila a terceros. El convenio contempla la posibilidad de extender la relación por otros seis meses.

La ampliación representa una nueva etapa de la relación que ambas empresas iniciaron el año pasado, cuando Amaggi comenzó a colaborar en la originación y comercialización de granos y en la distribución de insumos. Aquella primera etapa permitió sostener la actividad comercial de Los Grobo y ampliar la presencia del grupo brasileño en distintas regiones productivas del país. Ahora, la alianza incorpora también la operación de las instalaciones de almacenamiento, con el objetivo de aprovechar mejor la infraestructura disponible y darle mayor previsibilidad al negocio.

El vínculo entre ambas compañías también tiene una dimensión financiera. Amaggi figura entre los mayores acreedores de Los Grobo , por lo que la continuidad de la actividad de la empresa argentina resulta relevante para su relación comercial. El nuevo esquema permitirá sostener la originación de granos, aprovechar la capacidad instalada y generar ingresos regulares para Los Grobo mientras avanza en las negociaciones con sus acreedores.

En el comunicado difundido este jueves, Los Grobo explicó que el entendimiento se apoya en los resultados de la primera etapa, que permitió a la compañía "sostener la continuidad de sus operaciones comerciales y brindar previsibilidad a sus clientes" , mientras Amaggi fortaleció su capacidad de originación de granos.

La empresa también destacó que el nuevo esquema permitirá "transformar parte de sus activos en ingresos previsibles durante los próximos dos años, reducir significativamente sus costos fijos y concentrar sus recursos en el desarrollo de su actividad comercial".

Cómo funcionará el acuerdo y qué pasará con los trabajadores

El contrato comprende ocho plantas propias de Los Grobo, con capacidad conjunta para almacenar 173.000 toneladas, ubicadas en Carlos Casares, Guaminí, Magdala, Madero, San Miguel del Monte, Pehuajó, Tandil y San Manuel, todas en la provincia de Buenos Aires.

A ellas se suman siete establecimientos actualmente alquilados por la compañía, ubicados en Coronel Hilario Lagos, Balcarce, Quequén, Daireaux, Lagomarsino, Lobería y Victoria. Estas instalaciones aportan otras 150.200 toneladas de capacidad, por lo que la red incluida en el acuerdo alcanza las 323.200 toneladas.

El alquiler mensual que recibirá Los Grobo se distribuye entre sus ocho establecimientos propios y las oficinas comprendidas en el convenio. Entre los valores más elevados aparecen San Miguel del Monte, con u$s96.916 mensuales; Guaminí, con u$s80.392; y Tandil, con u$s52.924. El espacio de oficinas ubicado en Carlos Casares representa otros u$s12.000 por mes.

Además del canon fijo, el contrato contempla una remuneración variable vinculada con el desempeño comercial. Los Grobo podrá recibir el 30% de los resultados positivos generados en las zonas de influencia de sus plantas propias y el 20% de los correspondientes a las instalaciones alquiladas a terceros, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio.

Otro de los puntos centrales es la continuidad laboral. El acuerdo prevé la transferencia de más de 200 trabajadores de Los Grobo a Amaggi, que actualmente cumplen funciones en las plantas de acopio. El traspaso se realizará con la conformidad de los empleados involucrados y respetando su antigüedad, remuneraciones y condiciones laborales vigentes. Según explicó la compañía en su comunicado, la medida permitirá "asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y garantizar la operación de las plantas bajo la nueva estructura".

Los números de Los Grobo y la recuperación de la actividad comercial

El acuerdo se conoce junto con los últimos resultados financieros de Los Grobo Agropecuaria, correspondientes al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2026, que muestran una mejora de la actividad comercial y del desempeño operativo respecto del mismo período del año anterior.

Entre julio y septiembre, la compañía registró ventas por u$s37,7 millones, frente a u$s33,9 millones de igual trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 11,4%. La ganancia bruta también mostró una evolución favorable, mientras que el EBITDA pasó de una pérdida de u$s2,97 millones a un resultado positivo de u$s1,26 millones.

Aunque el resultado final todavía fue negativo, Los Grobo redujo su pérdida neta de $8.003 millones a $2.110 millones. La mejora refleja los avances en la reorganización de sus operaciones, aunque la empresa continúa trabajando para alcanzar un equilibrio financiero sostenible.

El balance también muestra los cambios realizados en su estructura durante los últimos meses. La dotación de personal pasó de 489 empleados en enero de 2025 a 251 trabajadores en septiembre de 2026, en el marco de la adecuación de sus actividades y de su estructura operativa.

Durante el ejercicio cerrado en junio de 2026, la empresa trabajó con más de 970 clientes y operó aproximadamente 689.000 toneladas de granos. Para el ciclo comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027, proyecta duplicar tanto la cantidad de clientes como los volúmenes comercializados, apoyándose en la ampliación de su alianza con Amaggi.

El concurso preventivo y los próximos pasos

Los Grobo Agropecuaria atraviesa un proceso de reorganización financiera desde comienzos de 2025, cuando solicitó la apertura de su concurso preventivo para negociar una propuesta de pago con sus acreedores. El procedimiento fue abierto judicialmente el 20 de febrero de ese año y continúa en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12.

De acuerdo con el último balance, la compañía registraba al cierre de septiembre pasivos por $351.338 millones y un patrimonio neto negativo de $106.187 millones, una situación que explica la importancia de avanzar en acuerdos comerciales que permitan mejorar la previsibilidad de sus ingresos y reducir costos.

El cronograma judicial establece una audiencia informativa para el 5 de febrero de 2027, mientras que el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con los acreedores vencerá el 16 de febrero. La empresa anticipó que trabaja en una propuesta de pago para avanzar hacia una solución dentro del proceso concursal.