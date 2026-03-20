Soja y maíz repuntan tras las lluvias, pero el clima complica la definición de rindes

Las precipitaciones mejoraron la condición de los cultivos y sostienen las proyecciones de producción, pero la distribución irregular del agua genera fuertes diferencias entre regiones y abre el riesgo de excesos en zonas clave.

Se esperan precipitaciones abundantes sobre el norte del área agrícola y aportes más modestos en el sur, acompañadas por un posterior descenso térmico.

Las últimas lluvias marcaron un punto de inflexión en la campaña agrícola . Tras semanas de estrés hídrico en buena parte del área productiva, los informes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario muestran un escenario que combina recuperación productiva con nuevos riesgos climáticos , en un momento clave para la definición de rindes.

De acuerdo con el relevamiento semanal de la Bolsa porteña, “ las precipitaciones generalizadas mejoran la condición de los cultivos tardíos y de segunda ”, especialmente en soja, donde la condición hídrica adecuada u óptima creció 7 puntos porcentuales en la última semana. Este cambio se explica, en gran medida, por el aporte de agua en regiones que venían golpeadas, como el centro y sudeste bonaerense.

En paralelo, el informe climático advierte que el patrón de lluvias seguirá activo: se esperan precipitaciones abundantes sobre el norte del área agrícola y aportes más modestos en el sur , acompañadas por un posterior descenso térmico. Este comportamiento irregular del clima es, justamente, el factor que explica la fuerte heterogeneidad que hoy muestran los cultivos.

El cultivo de soja refleja con claridad este cambio de escenario. Según la Bolsa de Cereales, el 78,5% del área presenta condición de cultivo Normal/Excelente , con mejoras tanto en humedad como en estado general, lo que permite sostener la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas . Incluso, en los núcleos productivos, los rindes esperados para soja de primera se ubican cerca de 36 a 38 quintales por hectárea .

Sin embargo, detrás de ese promedio aparecen fuertes diferencias regionales. El informe de la Bolsa de Rosario subraya que la campaña estuvo atravesada por una “marcada variabilidad en la distribución de las lluvias” , lo que impactó de lleno en los resultados. En soja de segunda, por ejemplo, la recuperación fue parcial y dependiente de la calidad de los suelos y las precipitaciones recibidas.

En maíz ocurre algo similar. A nivel nacional, la cosecha avanza y ya cubre el 13% del área apta, con rindes promedio de 84 qq/ha, mientras se mantiene la proyección en 57 millones de toneladas . Pero en la región núcleo, el panorama es más complejo: aumentó la brecha entre zonas, con recortes en áreas afectadas por la sequía y mejoras donde las lluvias llegaron a tiempo.

“El promedio de la región pasa de 100 a 105 qq/ha”, indica el informe rosarino, lo que implica 700.000 toneladas adicionales respecto de estimaciones previas . Sin embargo, en zonas del noreste bonaerense se registran caídas de hasta 12 quintales por hectárea, mientras que en otras áreas los rindes superan las expectativas iniciales.

maiz freepik.es

Lluvias abundantes y un nuevo riesgo: del déficit a los excesos

El dato más relevante del nuevo escenario climático es que el problema ya no es solo la falta de agua. En varias regiones, el riesgo comenzó a invertirse. “La mitad sur de la provincia de Buenos Aires pasó de la escasez a la abundancia”, señala el informe de la Bolsa de Rosario, tras acumulados de entre 50 y 140 milímetros en pocos días . Este cambio permitió recomponer perfiles de humedad y mejorar las perspectivas productivas, pero también encendió nuevas alertas.

Los técnicos advierten que existe la posibilidad de “pasar de la sequía a los anegamientos”, un escenario que podría complicar tanto la cosecha como el desarrollo final de los cultivos . A esto se suma el pronóstico de nuevos eventos de lluvia en el corto plazo, con sistemas frontales consecutivos que podrían intensificar los acumulados.

En la misma línea, el informe climático semanal anticipa que las precipitaciones tenderán a concentrarse en franjas específicas, con tormentas localizadas y focos de alta intensidad, mientras otras zonas seguirán con aportes escasos . Esta dinámica refuerza la heterogeneidad productiva y complica las decisiones de manejo.

El impacto de este escenario no se limita a la campaña gruesa. También empieza a condicionar la planificación de la próxima siembra fina. En la región núcleo, los técnicos advierten que los costos, especialmente los fertilizantes, y la volatilidad climática generan “números complicados para apostar al trigo” , aunque la decisión final dependerá, en gran medida, de cómo evolucione el clima en otoño.

En síntesis, el agro entra en una etapa decisiva con una paradoja marcada: las lluvias que sostienen los rindes también elevan el riesgo operativo. En un contexto de alta variabilidad climática, la campaña se define lote a lote, y el margen de error se achica a medida que avanza la cosecha.