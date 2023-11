Charlas de quincho

La distensión poselecciones duró muy poco. Casi apenas el feriado del lunes que permitió alivio por inactividad de los mercados e internalizar un tanto los resultados que shockearon en varios sentidos . A partir de ahí todo fue conmoción, corridas, y la curiosidad potenciada sobre un personaje, el ganador Javier Milei , sobre el que se conoce bastante poco, casi apenas lo que dejó trascender, o lo que usó como estrategias de campaña que hoy, a la luz de los hechos que se van consumando, es bastante menos “extremo” de lo que aparentaba. De hecho, rápidamente se produjeron acercamientos que parecían irreconciliables, desde su competidora hasta las PASO, Patricia Bullrich (hoy cuestionada candidata a volver a Defensa), hasta el mismo papa Francisco con quien Milei se comunicó tras la victoria, y hasta invitó a visitar la Argentina el próximo año . También, se “blanqueó” el acercamiento (y participación) del expresidente Mauricio Macri que hasta se presentó dos veces en la nueva residencia del ahora presidente electo, en el Hotel Libertador de avenida Córdoba. Pero las rarezas del próximo ocupante del Sillón de Rivadavia no terminan en vivir en un hotel. También avisó que “irá muy poco a la Casa Rosada , ya que trabajará básicamente desde Olivos. Pero, mientras le “sugerían” a Macri que se alejara un poco para evitar el “ruido” interno de este nuevo frente, y el propio Milei y sus variables principales espadas (ya que van rotando) se ocupaban de “zurcir” algunos desgarros, dentro y fuera de La Libertad Avanza, aparecían nuevas diferencias y cambios en el Gabinete preliminar que nunca llegó a asumir. Por supuesto que las presiones son muchas, y los que apenas fueron mencionados, aunque sea para rellenar algún lugar transitorio, ahora se aferran al cargo, planchan diariamente el traje, y hacen declaraciones constantes como para que no olviden que ya están allí. Y esto también trae consecuencias no deseadas pues hay demasiados “voceros” pero de un grupo que aún no conforma un equipo , consolidado y sin costumbre de trabajar juntos. “ Lo único que no se discute, es que ´El Jefe´ manda ”, señalaba un miembro de la mesa chica en alusión a la hermana Karina .

Banqueros

Mientras, la agitación empresaria, crece en forma exponencial, casi al mismo ritmo que respondieron los mercados internacionales que saludaron los resultados en forma mucho más positiva, que las propias plazas locales, donde todavía hay demasiadas incógnitas. Por supuesto que la central, sigue siendo el nombre del ministro de Economía “que de todos modos será el propio Javier”, reconocen los cercanos. Es que en ese lugar ya se barajaron con distinta intensidad, al menos 3 nombres. El último, el de Luis “Toto” Caputo que también tuvo ese rol con Macri, y que no terminó de manera demasiado brillante, aunque le reconocen ser “el Messi de las finanzas”. “Estuvo muy bien con los banqueros. Les dijo que hay que hacer orden interno, primero, pero hay que acordarse de los antecedentes, pues el déficit de cuenta corriente de balanza de pago externa, de 2015, de u$s 15.000 millones, él (Caputo) se lo financió a Macri; y el del 16 de u$s31.000 millones también se lo financió a Mauricio. Después vino la sequía del 17-18, y la caída de la soja, y los banqueros ya no lo conocieron más”. Además hay que acordarse que Cristine Legarde lo echó del Banco Central, porque quería usar las divisas del FMI para controlar el tipo de cambio”. “Es un mago, pero acá no hay que pasarse. El tope tiene que ser 10-12.000 millones en el ´24”, reconocía un destacado economista mediterráneo de los que hacen análisis en serio. El punto es que la figura del titular de Economía dispara, además de la relación con el Banco Central, los nombres de sus secretarios directos como los de Comercio, Industria, Producción, o Agricultura, y al no estar la confirmación del primero, naturalmente tampoco pueden estar asegurados sus subordinados. De hecho, en este último caso, se va a dar uno de los tantos frentes de conflicto inmediato con el precio de la carne que, debido a los meses de sequía previos, a la necesidad de mandar a faena adelantado por la crecida de los ríos sobre las islas, y las posteriores lluvias que están permitiendo comenzar una recuperación de pasturas y campos naturales, comienzan a provocar una abrupta caída de la oferta, que ya impulsó subas del kilo vivo por encima de los $1.000/kg. Esto, la falta de insumos estratégicos para los cultivos de verano (por el recorte de dólares para importarlos); el problema en la liquidación de operaciones por conflictos con el tipo de cambio emergente del último dólar-agro, o la profunda crisis lechera (con una de sus lácteas estrella -SanCor- casi en jaque…), entre otros varios conflictos inminentes, estarán entre los varios problemas perentorios que deberá afrontar Milei a partir del 10 de diciembre, con un grupo de funcionarios que aún no es equipo, y que salvo honrosas excepciones, tiene muy poca experiencia de gestión pública administrativa como requieren estas áreas totalmente ejecutivas. Al menos así comentaban días atrás en la despedida del año del IPCVA (Instituto de Promoción de las Carnes Argentinas), en un simpático restó de San Telmo, donde estaban todos los eslabones de la cadena, incluyendo la exportación que sigue esperando una recuperación de los precios de exportación a China, lo que recién ocurriría a partir de febrero. Allí también se aprovechó para presentar un nuevo libro histórico de Felipe Pigna: Carne, Una Pasión Argentina, que abarca más de 4 siglos desde la introducción de los primeros vacunos desde España.