Opiniones Chile: la violencia no debe justificarse con la desigualdad Chile no es el "paraíso de la igualdad social", pero tampoco es el infierno. De acuerdo con datos del Banco Mundial, es el octavo país de América en materia de igualdad. Está por encima de México, Paraguay, Colombia o Brasil... ¿Por qué la desigualdad solo incendia diarios y estaciones de Subte en Chile, pero no en Paraguay ni en Colombia?