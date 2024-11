El increíble descubrimiento que sucedió 100 años atrás y cambió nuestra perspectiva del universo

El artículo que revelaba el descubrimiento científico fue publicado por primera vez en la página seis de The New York Times. El doctor Edwin Powell Hubble se cimentó en la historia de la astronomía luego de su aporte.

Un siglo atrás, un artículo publicado en The New York Times cambió para siempre la comprensión sobre nuestro universo.

El domingo 23 de noviembre de 1924 no fue un día más en la historia de la humanidad. Hace exactamente 100 años, el reconocido medio The New York Times publicaba un artículo histórico en la página 6 de su periódico: "Se descubre que las nebulosas espirales son sistemas estelares: Dr. Hubbell confirma que son ‘universos insulares’ similares al nuestro”, reflejaba la nota periodística.