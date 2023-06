Luz Gabás: "Conocer la política para escribir mejor sobre ella"

Luz Gabás: Conocer la política desde dentro permite escribir mejor sobre ella. En mi novela “Lejos de Luisiana” hay alianzas poco duraderas en el siglo XVIII, que me recordaban situaciones que he vivido. Llegué con la ilusión de ser alcaldesa de mi pueblo y me fui con la frustración por no poder hacer lo que se tenía que hacer. La política reclama habilidades que van más allá de la gestión, y yo me veo más como gestora que como política.

L.G.: Cuándo surgió en el Romanticismo, uno de sus aciertos fue establecer un diálogo entre pasado y presente, y en la comparación se aprende. Alivia saber que lo que parece un problema ya ha sucedido, guerra, pestes. Situaciones para las que no se estaba preparado, y la sociedad ha continuado adelante. En la novela histórica a la vez que hay una evasión al pasado lleva a reflexionar sobre lo que está sucediendo.

P.: ¿Usa lo sentimental para que el lector se deslice por lo histórico?

L.G.: Lo que me gusta leer es lo que me gusta escribir. Me gusta leer grandes novelas de amor, y de paso aprender un poco de un contexto histórico desconocido. El lector no quiere una lección, para eso va a un libro de historia. Lo que quiere es que le expliquen el contexto y que se lo presenten de manera amable por las relaciones y las aventuras que afectan a los personajes. Son estrategias narrativas que vienen de lejos. Lo romántico clásico, decimonónico, está muy presente en mis novelas. Después del siglo de la Ilustración y la razón, el romanticismo del siglo XIX trajo una exaltación de la individualidad, de lo emocional, de los sentimientos. En “Lejos de Luisiana” junto al amor prohibido, está el amor a la tierra y a la libertad. Luego de la Revolución Francesa surgen junto a los personajes femeninos, las luchas por la identidad y la libertad.

P.: La francesita que se enamora de un aborigen le permitió recordar cuando gran parte de Norteamérica fue de España.

L.G.: Lo tópico hubiera sido la relación de un europeo con una natural americana. Al investigar la historia de Kaskaskia, un pequeño sitio en Illinois, encontré una leyenda que me dio impulso final a la novela. El hijo de un jefe Kaskaskio y una francesa hija de un comerciante se enamoran y huyen. Son atrapados. A ella la encierran para que no escape a ayudarlo. A él, que lo atan a un tronco y lo lanzan Mississippi abajo, lanza una maldición que durará hasta que el nombre de Kaskasia sea borrado. Es verosímil que hubo amores interraciales que no fueron los previsibles.

P.: Los franceses entregaron Luisiana a España que la gobernó durante décadas, algo desconocido.

L.G.: Nueva Orleans fue francesa tanto tiempo como española, 40 años, pero todo el mundo asocia Nueva Orleans con Francia. Bernardo de Gálvez fue gobernador de Luisiana y Virrey de Nueva España. Eso fue olvidado. En esos 40 años los españoles se encontraron con una sociedad multiétnica, multirracial y de tribus originarias. Estaban las asentadas familias criollas, las de los colonos de Málaga o de Canarias, y los nativos americanos. Había mercancías para comerciar y una naturaleza exuberante.

P.: Tenía el escenario y empezó a ver lo que allí ocurría...

L.G.: Para evitar que fuese una lección de historia, pensaba cómo debía hacer para que la criolla francesa Suzette y el indio Ishcate, de la tribu cercana, se encontrasen y la acción avanzara. Está el conflicto bélico de un militar español y los nativos americanos, en Nueva Orleans el conflicto con los esclavos africanos, donde está Bamboula el cimarrón que no quiere ser esclavo de nadie, enamorado de Anne, la sirvienta de Suzette. De pronto tenemos una familia criolla francesa, una nativoamericana, una africana, y un gobierno español con sus colonos que van llegando. Y está el valiente padre Meurin, jesuita expulsado junto a los otros, que no se quiso ir y ayuda a Ishcate en un momento determinado. “Lejos de Luisiana” ha sido un gran puzzle con muchas piezas que tenían que encajar de manera orgánica. No podía poner algo porque se me acababa de ocurrir. Era el desafío de lo coral, lo dice el proverbio de los aborígenes americanos: se necesitan mil voces para contar una historia. Esas voces tienen que tener su momento. Antes de sentarme a escribir yo ya tenía todas las relaciones planteadas, de otro modo no iban a encajar. Miles de afluentes han alimentado el Mississippi de esta novela. Fueron cuatro años dedicados exclusivamente a Luisiana. Dos de estudio y dos de redacción. Cuando di con el contexto, ya no podía pensar en otra cosa. Leía solo sobre la Luisiana española. Los personajes principales son fruto de mi imaginación, los secundarios personas reales, que existieron, por eso al final he agregado una nota sobre ellos para quienes quieran saber algo más sobre qué fue de su vida y que ocurrió posteriormente con los Kaskaskias.

P.: Si bien su novela sigue los modelos de las novelas histórico románticas del siglo XIX, las de las hermanas Brontë, posee un fuerte estilo cinematográfico…

L.G.: Es la técnica de escribir visualizando las escenas, algo que para este tipo de novelas facilita la redacción. Si yo visualizo la escena sabré escribirla y, a su vez, el lector también la visualizará. Es una manera cinematográfica de narrar que vengo haciendo desde “Palmeras en la nieve”, mi primera novela, que fue llevada al cine. En el caso de “Lejos de Luisiana” hay varios proyectos de llevarla al cine, aunque sería una producción muy costosa, y una propuesta para convertirla en una serie, en la que ya se está trabajando.