Las fallas de Microsoft y de la Administración Federal de Aviación expusieron la fragilidad de infraestructuras tecnológicas fundamentales. Los expertos advierten sobre los riesgos de las actualizaciones y la complejidad de sistemas que acumulan décadas de cambios.

Las interrupciones de servicios tecnológicos y los problemas en los sistemas de aviación expusieron los riesgos de las fallas informáticas en infraestructuras esenciales.

Los últimos días nos han servido como un claro recordatorio de nuestra profunda, y en gran medida irreflexiva, dependencia de la tecnología . Es poderosa, omnipresente y, sin embargo, a veces puede resultar alarmantemente frágil.

Tanto la tecnología antigua como la nueva fueron las culpables. A partir del jueves, el software de correo electrónico, ofimática y reuniones de Microsoft —que opera a través de Internet— dejó de funcionar para millones de usuarios en todo el mundo. Dichos servicios en la nube se restablecieron el sábado.

El viernes, la Administración Federal de Aviación ordenó dejar en tierra todos los vuelos después de que fallara parte de su antiguo equipo de procesamiento de datos y generara posibles riesgos de seguridad. La orden se levantó el viernes por la noche, pero cientos de miles de pasajeros quedaron varados durante el fin de semana.

Resulta una ironía reveladora que ambas fallas las causaran intentos de “actualización” que salieron mal: nuevos cables en el caso de la FAA y un aumento previsto en la capacidad de cómputo en el de Microsoft.

El desafío de actualizar estos sistemas subraya la extraordinaria complejidad de combinar múltiples capas de hardware y software en las grandes infraestructuras informáticas. Si se altera el delicado equilibrio al realizar cambios, incluso con el objetivo de mejorar el rendimiento, se corre el riesgo de provocar una caída del sistema.

Esto ocurre con frecuencia, aunque las interrupciones generalizadas son poco comunes. La última de gran magnitud ocurrió hace dos años, cuando lo que debería haber sido una actualización rutinaria de software por parte de la empresa de seguridad CrowdStrike colapsó millones de computadoras con Microsoft Windows en todo el mundo. Las aerolíneas suspendieron vuelos. El metro se detuvo. Los operadores de las líneas del 911 no pudieron enviar ayuda. Las tiendas cerraron. Los hospitales cancelaron cirugías. Tomó días restablecer todos los equipos afectados.

Una de las razones de esta complejidad desconcertante es que los sistemas informáticos utilizados en industrias clave como la banca, la salud y el transporte se han ido construyendo de manera gradual a lo largo de los años. Estos sistemas pueden considerarse casi como versiones digitales de formaciones geológicas, donde los cambios de hardware y software se asemejan a capas de sedimentos que se acumulan unas sobre otras. Se agregan nuevas capas, pero siempre encima de las antiguas.

COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación, fue creado en 1959 por un "comité de corto plazo", cuya tarea era diseñar algo útil para el ámbito empresarial. El lenguaje de programación estaba destinado a ser una solución provisional hasta que se desarrollara una versión más pulida.

Jean Sammet, miembro del equipo de diseño de COBOL, recordó que el grupo consideraba su trabajo como una "solución provisional" y "no como algo pensado para perdurar".

COBOL, perfeccionado y ajustado a lo largo de los años, sigue vigente, especialmente en el sector bancario y financiero. Cada día se ejecutan más de 1 billón de dólares en transacciones sobre sistemas que operan con código COBOL.

Según los expertos en tecnología, la cultura de las prisas en la industria del software, con el énfasis que ponen en crear nuevos productos, contribuye a aumentar la complejidad informática y el riesgo. Aunque recientemente ha habido episodios dramáticos en los que agentes de inteligencia artificial se han rebelado y han irrumpido en redes informáticas, los expertos señalan que los casos de Microsoft y la FAA fueron fallas tecnológicas anticuadas, no obra de jáqueres maliciosos.

Jen Easterly, exdirectora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de EE. UU., planteó este punto en un reciente artículo de opinión publicado en The New York Times.

“Estados Unidos no tiene tanto un problema de ciberseguridad como un problema de calidad del software”, escribió Easterly. “Gran parte de la industria de la ciberseguridad, que mueve miles de millones de dólares, existe para compensar una tecnología diseñada pensando en la velocidad, la comodidad y las funciones —no en la seguridad”.

Hay empresas emergentes que están implementando tecnología de vanguardia para abordar esa deficiencia. Will Wilson, exingeniero de software de Google y Apple, es el director ejecutivo de una de esas empresas. Su compañía, Antithesis, está desarrollando modelos de inteligencia artificial que simulan sistemas de software y hardware al detalle para detectar problemas potenciales —como los que sufrieron Microsoft y la FAA—.

"A veces, los detalles más elementales son los que de verdad importan", señaló Wilson. "Y no te das cuenta hasta que el sistema se colapsa".

Buscar una solución basada en IA parece una paradoja en sí misma. La tecnología facilita la creación de software, automatiza amplios sectores de la programación y amplía aún más el universo digital. Los principales modelos de IA son tan complejos que ni siquiera los científicos que los crearon comprenden del todo cómo funcionan. Esta es la herramienta que se propone para superar el desafío de la fragilidad tecnológica.

“La IA es nuestra única esperanza”, dijo Michael Cusumano, profesor de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Estos sistemas tecnológicos son tan complejos que superan la capacidad de análisis de cualquier ser humano”.

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