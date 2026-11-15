Dos acróbatas argentinos viajaron a EEUU por un funeral y fueron detenidos por el ICE

Gustavo Romanello y Agustín Baccega están alojados en centros migratorios diferentes de Arizona. Las autoridades estadounidenses sostienen que excedieron el plazo de permanencia autorizado. Sus familiares afirman que ambos tenían permisos de trabajo vigentes.

Dos artistas argentinos que viven y trabajan en Estados Unidos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando llegaron al aeropuerto de Phoenix, Arizona, para asistir al funeral de un amigo . Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, dos acróbatas cordobeses que permanecen detenidos en centros migratorios separados, pese a que sus allegados aseguran que cuentan con permisos de trabajo vigentes.

El procedimiento tuvo lugar el sábado pasado, luego de que ambos viajaran desde Orlando, Florida, hasta Phoenix. Según contó Jonathan Batchelor, un amigo de la pareja, dos hombres vestidos de civil interceptaron primero a Baccega y lo esposaron. Cuando Romanello se acercó para preguntar qué estaba sucediendo, también fue detenido.

Los dos argentinos residen en Estados Unidos desde 2020 y construyeron allí sus carreras profesionales. Se desempeñan como acróbatas y docentes, con experiencia en parques temáticos y espectáculos, además de contar con otros empleos. Sus familiares y amigos sostienen que ingresaron legalmente al país, tienen autorización para trabajar y cumplen con sus obligaciones.

Sin embargo, la explicación de las autoridades migratorias es diferente. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, ambos habían ingresado con documentación, pero superaron el tiempo de permanencia permitido por su situación migratoria . Desde el organismo señalaron que continuarán detenidos mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

La defensa de los argentinos cuestionó la forma en que se realizaron los arrestos. Samuel Sketers, abogado de ambos, sostuvo que antes de enviar sus casos a un tribunal de inmigración debía realizarse una entrevista administrativa. En declaraciones al medio Spectrum Noticias Florida, expresó: “En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande” .

En este momento, Romanello se encuentra alojado en el Florence Service Processing Center, mientras que Baccega permanece en el Eloy Federal Contract Facility, ambos en Arizona. Según informó un allegado, Romanello ya tiene prevista una audiencia de fianza para el próximo miércoles, mientras que su pareja todavía espera que le asignen una fecha.

Familiares recaudan fondos para liberarlos

La detención también generó una fuerte preocupación entre sus familiares en Córdoba. Mónica Benseny, madre de Baccega, describió el momento que atraviesan como “terrible, tremendamente angustiante y desesperante”. Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, manifestó su impotencia por no saber cómo ayudar a su hijo mientras permanece lejos de su familia.

Ante este escenario, amigos y allegados pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir los honorarios de abogados y los gastos que demande el proceso migratorio. La iniciativa ya había superado los 50.000 dólares, según los datos difundidos por sus organizadores.

Mientras tanto, los dos acróbatas continúan bajo custodia de las autoridades estadounidenses y sus representantes legales buscan avanzar con las gestiones para obtener su libertad y resolver su situación migratoria.