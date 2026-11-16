Caos aéreo: EEUU espera normalizar los vuelos este lunes tras tres días de interrupciones

Más de 11.500 vuelos sufrieron cancelaciones o demoras el domingo. Sean Duffy anticipó que el servicio se normalizará, mientras Donald Trump reclamó u$s50.000 millones para modernizar el sistema.

Más de 11.500 vuelos sufrieron cancelaciones o demoras en Estados Unidos durante el domingo, en la tercera jornada consecutiva de inconvenientes.

Las operaciones aéreas de Estados Unidos podrían recuperar la normalidad este lunes, luego de tres jornadas consecutivas de interrupciones que afectaron a miles de pasajeros en todo el país. El secretario de Transporte, Sean Duffy , anticipó que las aerolíneas lograrán restablecer sus cronogramas, mientras las autoridades investigan las causas de la falla técnica.

El domingo se registraron más de 11.500 vuelos afectados , entre cancelaciones y demoras, según los datos del sitio especializado FlightAware. La situación comenzó el viernes, cuando una orden de suspensión de despegues emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó gran parte del sistema durante aproximadamente cinco horas.

De acuerdo con FlightAware, las aerolíneas cancelaron alrededor de 2.100 vuelos y otros 9.400 sufrieron retrasos durante la tercera jornada de inconvenientes. El sábado, las compañías habían suspendido casi 6.700 operaciones y registrado más de 9.100 demoras.

Entre las empresas más perjudicadas estuvieron JetBlue, que canceló aproximadamente el 28% de sus vuelos, y American Airlines, con un 20%. United Airlines, Southwest y Delta registraron cancelaciones de entre el 3% y el 5% de sus operaciones.

Sin embargo, las perspectivas para este lunes eran más alentadoras. Hasta las 20:28 del domingo, hora del este estadounidense, se contabilizaban apenas 88 cancelaciones previstas para la jornada siguiente. La cifra contrastaba con los más de 875 vuelos que habían sido suspendidos el sábado por la noche para el domingo.

La FAA ordenó suspender los despegues durante aproximadamente cinco horas el viernes para garantizar la seguridad de las operaciones.

Duffy sostuvo en ABC, que no había indicios de un ciberataque ni de una acción deliberada detrás del episodio. No obstante, reconoció que las autoridades todavía no habían identificado la causa raíz de la falla y remarcó que la prioridad de la FAA era garantizar la seguridad de los pasajeros.

Qué provocó el colapso del sistema aéreo estadounidense

La investigación apunta a una falla en los equipos de comunicación utilizados por los centros de control del tráfico aéreo. El problema se originó durante la instalación de un nuevo enrutador en una instalación remota de la FAA, un trabajo realizado por el contratista L3Harris.

Según explicó el secretario de Transporte, el reemplazo de un dispositivo en El Dorado, Arkansas, generó inconvenientes con otro equipo recientemente instalado en Amarillo, Texas. Este último comenzó a transmitir datos que sobrecargaron los enrutadores de otros centros de control distribuidos por el país.

La FAA informó que desactivó la funcionalidad de los equipos involucrados y adoptó la misma medida con otros 60 dispositivos similares. Sin embargo, todavía no pudo determinar por qué se produjo el inconveniente durante un procedimiento de mantenimiento que, según Duffy, se había realizado miles de veces sin problemas.

El funcionario también descartó, por el momento, la hipótesis de un sabotaje y defendió al trabajador que participó de la instalación: “Un buen patriota estadounidense, creemos, un veterano, así que no pensamos que alguien intentara sabotear la red durante la instalación”, afirmó. De todos modos, admitió que todavía no conocen el origen definitivo del problema.

Donald Trump reclamó u$s50.000 millones para modernizar la aviación

El episodio volvió a poner en discusión las deficiencias estructurales del sistema de control aéreo estadounidense, que arrastra problemas tecnológicos, equipos obsoletos y una escasez de varios miles de controladores.

Duffy precisó que los enrutadores que presentaron fallas fueron adquiridos en 2001 y quedaron obsoletos en 2006. Frente a ese escenario, solicitó al Congreso u$s50.000 millones para modernizar la infraestructura aérea, por encima de un pedido anterior de u$s30.000 millones.

Donald Trump reclamó al Congreso una inversión de u$s50.000 millones para modernizar el sistema de aviación. Imagen generada con IA

El presidente Donald Trump también intervino en la discusión y reclamó una mayor inversión: “Ya hemos comenzado el trabajo, pero debe hacerse de una sola vez, no a cuentagotas”, escribió en sus redes sociales. Luego exigió al Congreso que aprobara los fondos necesarios.

El planteo generó cuestionamientos entre los representantes demócratas Rick Larsen y André Carson, quienes señalaron que de los u$s 12.500 millones aprobados en 2025 para mejorar el sistema todavía quedaban unos u$s 11.000 millones sin gastar: “¿Podrían explicarle al Congreso, una vez más, por qué necesitan más dinero?”, preguntaron.

Duffy respondió que esos recursos estaban destinados a determinados gastos y no contemplaban inversiones en nuevos programas informáticos para administrar el espacio aéreo.

La discusión también llegó al sector privado. Justin Erbacci, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos, reclamó una mayor participación de los inversores para renovar la infraestructura: “No podemos depender únicamente de las inversiones gubernamentales. Es necesaria la inversión privada”, afirmó durante un foro celebrado en Montreal.

El planteo cobra relevancia ante las proyecciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que estima que el tráfico mundial de pasajeros podría duplicarse con creces para 2050.