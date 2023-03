Depeche Mode, en su momento más “dark”

Los Depeche Mode venían haciendo este álbum desde antes de la muerte de su tecladista y miembro fundador, Andy Fletcher. El golpe sacudió a la banda que ya atravesaba su clima dark habitual, y como era esperable aquel hecho los volvió aun mas sombríos y dramáticos, pero no por eso menos inspirados, sino mas bien lo contrario. Convertidos en dúo a la fuerza, el líder Martin Gore y Dave Gahan llamaron a un viejo colega, Richard Butler de The Psychedelic Furs, para escribir cuatro de los 12 temas, incluyendo uno de los mejores, “Ghosts again”. Pero más allá de este detalle, “Memento Mori” es un disco muy al estilo de los últimos años de estos pioneros del pop tecno que se fueron asentando como verdaderos rockers dark con hits del nivel de “Personal Jesus”. En estilo se puede mencionar el track que abre el álbum, todo un himno ante la pandemia y calentamiento global titulado “My Cosmos is Mine” que agrega originales arreglos vocales al típico estilo Depeche Mode, a pesar de que la banda no entraba al estudio desde 2017. “Memento Mori” también tiene muchos matices, e incluye una notable balada de Gore, “Soul with Me”.