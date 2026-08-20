El presidente de la “Academia” habló sin filtro en el hotel de San Luis antes del partido frente a Belgrano, y apuntó contra las críticas a su gestión.

Diego Milito explotó contra la oposición de Racing en un video filtrado: "Por eso me matan"

Diego Milito quedó en el centro de la escena este jueves luego de que se filtrara un video de una charla que mantuvo en el hotel de Racing en San Luis , en la previa del triunfo 1-0 frente a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina .

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El presidente habló ante un reducido grupo de allegados y personas vinculadas a la institución sobre las críticas que recibe su gestión y la necesidad de mantenerse unidos para impulsar un cambio dentro del club.

Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas y mostraron a un Milito muy diferente al perfil reservado que suele exhibir públicamente desde que asumió la presidencia.

“Por eso nos tiran, por eso me matan” , lanzó el ex delantero, quien vinculó parte de los cuestionamientos que recibe con intereses políticos y operaciones alrededor de Racing.

El mandatario sostuvo que desde el comienzo de su gestión era consciente de las dificultades que encontraría y señaló que su intención es realizar un cambio cultural con una mirada a largo plazo, más allá de los resultados inmediatos del equipo.

EL POLÉMICO VIDEO DE MILITO CON SOCIOS DE RACING A lo Milei y Macri, el presidente de Racing habló de “cambio cultural” Además, aseguró que las reacciones del estadio están fomentadas por la oposición y acusó a los periodistas de recibir dinero “Yo no estoy acá…

Milito también hizo referencia a las críticas que recibió durante las últimas semanas, en medio de un momento deportivo complicado y después de que incluso se escucharan insultos hacia su figura desde sectores del Cilindro.

Sin embargo, aseguró que no pretende modificar el rumbo del proyecto por la presión externa y pidió convencimiento y unidad para atravesar el momento.

Uno de los fragmentos que más repercusión generó tuvo que ver con su relación con el cargo presidencial. “Quiero dejar algo en Racing y lo voy a lograr”, aseguró Milito.

El dirigente también destacó que su situación personal no depende de la función que ocupa y explicó que decidió involucrarse en la vida política del club porque pretende construir un proyecto que trascienda su propia presidencia.

La charla ocurrió en un momento particularmente sensible para Racing, que había acumulado resultados adversos en el Torneo Clausura y atravesó durante los últimos días distintos episodios de tensión alrededor del plantel y la dirigencia.

Antes de finalizar la conversación, Milito anticipó con confianza lo que finalmente ocurrió horas después: “Vamos a ganar esta noche”.

Racing terminó venciendo 1-0 a Belgrano gracias al gol de Tomás Conechny y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, un resultado que le permitió tomar aire en medio de la crisis.