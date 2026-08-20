Su equipo ganó y entró al vestuario a repartir fajos de billetes: el insólito festejo de un club de Albania + Agregar ámbito en









El conjunto albanés se metió en los playoffs de la UEFA Conference League y vivió un momento insólito en los festejos ocurridos en el vestuario.

La competencia europea vivió un momento muy curioso en los festejos de un equipo que buscará hacer historia en el torneo. UEFA

La UEFA Conference League es la competencia de tercer término en el fútbol europeo, una de esas citas que los clubes más grandes y poderosos no quieren disputar. Pero para las instituciones con menos recursos suele representar una oportunidad única.

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No solo por los premios económicos, muy importantes para estos equipos, sino también por el prestigio de jugar esta clase de torneos internacionales. Tal es la locura en los países con menor presencia en la Champions League o Europa League que este conjunto albanés vivió un momento de euforia total, con un festejo tan insólito como desmedido por parte de su presidente.

El Dinamo City de Albania podría hacer historia en su próximo duelo por la Conference League. Dinamo City Un momento histórico: cómo llegó el Dinamo City a los playoffs de la Conference En el siglo pasado, el Dinamo City era una cara recurrente en las competencias de primer nombre, aunque los cambios que debilitaron a las ligas con menor poderío económico dejaron a este gigante de Albania fuera de las primeras planas del Viejo Continente.

Eso sí, nunca podía avanzar de las primeras rondas de eliminación, donde se enfrentan los campeones o subcampeones de las ligas menores de Europa. Ahora está a solo una llave de lograr ese hito histórico. El equipo, conocido en el pasado como FK Dinamo Tirana, disputará los playoffs ante el Pafos FC de Chipre.

Esto fue posible gracias a la goleada por 4 a 0 frente al FK Auda de Letonia. El duelo más importante de su historia moderna será el 20 de agosto en casa, mientras la vuelta en Chipre se jugará el 27. Para llegar hasta esta instancia también tuvo que dejar en el camino al Astana y al Aluminij, y en el vestuario se produjo una situación atípica capaz de explicar lo mucho que significó este paso en la Conference League.

El inesperado festejo de su presidente tras la clasificación Adrian Bardhi, presidente del Dinamo City, ingresó eufórico al vestuario tras el triunfo ante el FK Auda. Mientras los jugadores y el cuerpo técnico celebraban, decidió sumarse al festejo con una bolsa negra en la mano. Rápidamente sacó fajos de billetes y los tiró al suelo para que los futbolistas los agarraran mientras gritaba de felicidad. Si bien no se sabe si era el premio pactado previamente o un regalo suyo para los responsables de esta victoria histórica, la escena quedó grabada y dio rápidamente la vuelta por los medios albaneses. Esto también refleja la diferencia con las instituciones más importantes de Europa. Lo más normal es ver a Florentino Pérez, del Real Madrid, o Nasser Al-Khelaifi, del PSG, extenderles la mano a sus jugadores, pero este tipo de actos jamás se han visto en cámara. Ahora, con el choque ante Pafos, habrá que esperar para saber si se repetirá la hazaña o simplemente quedará en el recuerdo por la euforia del momento.

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