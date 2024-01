Abierto de Australia: Sinner venció a Djokovic y es finalista

El serbio de 36 años no pudo hacer frente a su rival en los primeros compases del partido y cometió 29 errores no forzados durante los dos primeros sets, en una actuación inusualmente descuidada en comparación con los ocho que cometió Sinner.

El serbio careció de su habitual regularidad metronómica, mientras que el concentrado Sinner, despreocupado por enfrentarse a un hombre que nunca había perdido una semifinal en Melbourne Park, tomó una ventaja de 3-0.

El italiano rompió de nuevo el servicio en el sexto juego y se hizo con el set cuando Djokovic se fue largo con una derecha.

Los decibelios en la pista central aumentaron al comienzo del segundo set y Djokovic parecía haberse recompuesto, pero el recuento de errores siguió ascendiendo.

Sinner, que derrotó al serbio en dos de sus tres últimos enfrentamientos, quebró el servicio en el tercer juego para afianzar su dominio en el partido.

Djokovic instó al público a apoyarlo y los gritos de "Nole" resonaron en el abarrotado estadio, pero Sinner volvió a romperle el servicio y quedó con dos sets de desventaja.

El partido se detuvo en el 5-5, 40-40, mientras el personal médico atendía a un aficionado entre el público, pero el serbio restó importancia a la interrupción para mantener el servicio y el set se fue a la muerte súbita.

Djokovic se puso por delante, pero Sinner remontó y consiguió su primer punto de partido, aunque envió una derecha a la red.

El número uno mundial no cometió ningún error cuando se le presentó la oportunidad de llevarse el set, levantando el puño hacia el público, pero el italiano mantuvo el temple para cerrar el partido y poner fin a una era en el Melbourne Park.

"Fue un partido muy duro", declaró Sinner. "Empecé muy bien. Él falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba muy bien en la pista, así que intenté seguir presionando".

Djokovic, 10 veces campeón del Abierto de Australia y que no conocía la derrota en este torneo desde 2018, aspiraba a batir su récord con un 25º título de Grand Slam, pero Sinner rompió el guión de forma espectacular.

Al finalizar el partido, Djokovic dijo en rueda de prensa que jugó uno de sus peores partidos en Grand Slam.

"Me dominó completamente hoy. En cierta manera, me sorprendió mi nivel, en el sentido negativo. No hubo casi nada que hiciera bien en los dos primeros sets. Creo que es uno de los peores partidos que he jugado en Grand Slam. No fue agradable para mí jugar así. Pero 'bravo' para él por haber hecho todo mejor que yo. Lo intenté, luché, fui capaz de elevar mi nivel un poco en el tercer set, jugué un 'tie-break' y salvé una bola de partido. Pero de nuevo, en el cuarto, hice un muy mal juego con 2-1. Globalmente mi nivel de juego no fue para nada bueno".

El serbio no dispuso de ninguna bola de rotura por la primera vez en Grand Slam.

"Esta estadística dice muchas cosas. Lo primero es que él sirvió con una gran precisión. Yo, es difícil de decir... Hubo muchas cosas negativas en mi juego hoy: El revés, el desplazamiento, la derecha, el resto... Todo fue insuficiente. Él hizo un partido perfecto".

En relación al fin de la serie ganadora de 33 partidos consecutivos en el Abierto de Australia, “Nole” dijo “La serie tenía que terminar un día. Al menos hice todo lo que podía en unas circunstancias en las que no jugaba bien. Perdí contra un jugador que tiene muchas opciones de ganar su primer Grand Slam. Esta ciudad es muy especial para mí, es el Grand Slam en el que he tenido más éxito. Espero simplemente que tenga la oportunidad de volver, al menos otra vez".