La AFA puso el avión y se adjudica la negociación por la liberación de Nahuel Gallo.

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este domingo la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de 448 días detenido en Venezuela. Actualmente el gendarme se encuentra de regreso al país en un avión de la entidad deportiva.

Con un texto titulado " El fútbol como puente ", la AFA confirmó la excarcelación y agradeció tanto al Gobierno de Delcy Rodríguez como a la Federación Venezolana de Fútbol por la intervención.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", indicaron desde el ente del fútbol argentino.

En la foto difundida por AFA, aparecen el Pro Secretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares.

El Gobierno dio una versión oficial de la liberación de Gallo. “La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.

También, expresó su reconocimiento por las “múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. En particular, destacó el “firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

“El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, aseguró.

Para concluir, expresó que "La República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.